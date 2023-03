Ex Bugatti, tutto fermo In arrivo guai fiscali per il proprietario inglese

di Alessandro Socini

Torna a regnare l’incertezza sul futuro della mitica fabbrica blu di Campogalliano. L’ex stabilimento della Bugatti infatti, sembrava aver trovato una nuova destinazione e una seconda vita con il progetto di un polo museale e officina specializzata per supercar e auto storiche. Ma il nuovo proprietario dell’area, l’uomo d’affari e collezionista britannico Adrien Labi, è alle prese in questi giorni con il fisco francese, che ha messo le mani sul suo ingente patrimonio immobiliare che possiede a Parigi: il sequestro è da record, pari a 461 milioni di euro. Labi è accusato di evasione fiscale e di omessa esecuzione di scritture contabili. Alla somma monstre si aggiungono altri 30 milioni che l’imprenditore dovrà versare come cauzione giudiziaria. La notizia arriva dopo mesi di stop dei lavori presso l’ex area che fu la culla della Bugatti di Romano Artioli dal 1990 al 1995. Nel corso dei primi mesi del 2022 la ditta che segue i lavori ha ripulito l’intera area esterna, estirpando anche siepi e alberi, e soprattutto ha sventrato gli interni di tutti gli edifici (la palazzina degli uffici, l’iconica sala prove motori blu e il reparto della produzione). Poi, di colpo, durante l’estate, tutto si è fermato e alla fabbrica blu è tornato il silenzio. Silenzio destinato a proseguire, dato che i guai fiscali degli ultimi giorni non depongono a favore di una veloce risoluzione. A questo quadro si aggiunge poi la causa legale che l’ex proprietario dell’area Marco Fabio Pulsoni ha intentato contro Labi: "Non ho più rapporti con lui da mesi - racconta Pulsoni -. Ora è tutto nelle mani degli avvocati poiché Labi non ha mai finito di pagare quanto dovuto: manca ancora circa il 50% della somma pattuita".

Tuttavia, è proprio Pulsoni a dipingere un quadro meno fosco di quello che sembra: "Labi ha un patrimonio immenso, non sarà intaccato dal sequestro che ha subito in Francia. E le auto ce le ha, valgono centinaia di milioni e potrebbe trasferirle a Campogalliano quando vuole, come aveva promesso – assicura l’imprenditore romano -. Credo che l’interruzione dei lavori abbia a che fare col personaggio: vari interessi, molti affari e anche molte pause tra un progetto e l’altro. Ma non ha problemi di soldi".

Il progetto andrebbe a inserirsi come una delle tante eccellenze legate al mondo dei motori e alla Motor Valley di casa nostra, un’area che ogni anno attira turisti e visitatori.

Anche per questo motivo appassionati e curiosi attendono alla finestra per quello che potrebbe diventare un museo di grande richiamo, con esposti gioielli di tutte le marche e posizionato nel cuore della Motor Valley. Anche se il condizionale resta d’obbligo…