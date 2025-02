Ex cartiera, parla la proprietà:: "La struttura non è abbandonata"

"L’ex cartiera di San Cesario non è affatto abbandonata e, al contrario, è costantemente monitorata da personale incaricato". Questo e altro ancora precisa la società Paper Stock International Spa, proprietaria dell’immobile, dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi della consigliera di opposizione Sabina Piccinini che, appunto, ne denunciava il degrado e l’abbandono.

"Innanzitutto – precisa la proprietà – l’area dell’ex Cartiera non è affatto abbandonata, ma al contrario è presente in loco un incaricato per il costante monitoraggio e sorveglianza, così come vi è il periodico controllo di un professionista tecnico al fine di porre tempestivamente in essere ogni opportuna eventuale sistemazione e messa in sicurezza dei fabbricati facenti parte dell’area ’ex Cartiera’; non solo, ma ciclicamente viene effettuato il taglio di piante ed erba all’interno dell’area e vengono eseguiti periodicamente interventi di disinfestazione e derattizzazione, come da apposito contratto con ditte specializzate. Anche il depuratore citato, al contrario di quanto affermato, è debitamente controllato e non "perde pezzi" e sue parti non si "sfaldano con il vento". La proprietà sottolinea poi che al momento della cessazione ( nel maggio 2007) dell’attività industriale, la proprietà aveva provveduto ad effettuare una indagine ambientale la quale non aveva evidenziato alcuna criticità con conseguente esclusione dell’area Industriale da necessità di bonifica ambientale.

"Sul punto la grave affermazione per cui la proprietà ha avuto il suo bel ’regalo milionario’ risulta del tutto gratuita e lesiva dei diritti dei soggetti inopinatamente coinvolti. Inoltre, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, la proprietà ha smaltito tutte le coperture in amianto dei fabbricati, con regolare piano di lavoro trasmesso agli Enti competenti".

"Si anticipa poi – scrive ancora la proprietà – che, a dimostrazione del costante controllo che smentisce ogni abbandono dell’area, a gennaio 2025 è stata eseguita una nuova indagine ambientale tramite 7 carotaggi, la quale ha confermato l’assenza di ogni contaminazione. Alla luce di tutto quanto sopra esposto appaiono destituite di ogni fondamento le notizie su un asserito ’stato di abbandono e degrado’, smentite anche dalle attività in corso per la redazione di un progetto di valorizzazione e recupero dell’area ’Ex Cartiera’ in vista del Nuovo Piano Urbanistico Generale. Ciò posto, ci si riserva di intraprendere ogni più opportuna iniziativa legale".

