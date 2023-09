"Ex Coni, l’Ausl ci dia rassicurazioni"

I consiglieri di minoranza consiliare di Pievepelago Chiara Preti e Giuseppe Nesti, ‘dispiaciuti e amareggiati per il triste epilogo della vicenda dell’ex Albergo Coni’ hanno interpellato i vertici Ausl sul futuro dell’area (e sulla futura gestione della struttura che vi sorgerà) avuta in concessione gratuita dal comune per 50 anni. "Come consiglieri e soprattutto come cittadini siamo stati contrari a questa operazione attuata arbitrariamente da sindaco e amministratori di maggioranza, riguardo alla quale ci siamo battuti molte volte in questo ultimo anno e mezzo di consigli comunali, sempre ribadendo con fermezza la nostra contrarietà al cambio di destinazione d’uso dell’area con l’abbattimento dell’immobile e la cessione all’ Usl della porzione di lotto certamente meglio sfruttabile, più bella e quindi di maggior valore. A questo proposito – affondano Chiara Preti e Giuseppe Nesti – abbiamo ritenuto doveroso porre alcuni quesiti ai dirigenti dell’ Ausl di Modena in merito al progetto (manca ancora quello esecutivo) e alla futura gestione della nuova Casa della Comunità, confidando in risposte precise e rassicuranti, affinché l’alienazione, per 50 anni e forse più, di un grande capitale immobiliare comunale quale è l’area dell’ex Albergo Coni non sia vano".