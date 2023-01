Ex Consorzio agrario, deroga sui parcheggi

Nel lotto O-P all’interno del comparto dell’ex Consorzio Agrario, a servizio delle due palazzine per 30 alloggi di edilizia sociale, di cui 15 dedicati al progetto ’foyer giovani’, saranno realizzati 10 parcheggi pertinenziali dei 30 previsti. Il Consiglio comunale ha approvato una delibera presentata dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli per la deroga alle dotazioni obbligatorie di parcheggi per autovetture previsti dagli strumenti urbanistici che riduce i posti auto pertinenziali vista anche l’ampia dotazione di parcheggi all’interno del comparto e nelle aree limitrofe. Le nuove palazzine Ers saranno destinate alla locazione permanente con canoni agevolati a favore di nuclei fragili e, in particolare, una delle due sarà rivolta a giovani tra i 18 e i 30 anni in cerca di autonomia abitativa. "Gli edifici – ha spiegato Vandelli – verranno realizzati su via Canaletto nei pressi della rotatoria in costruzione con via del Mercato, all’interno di un comparto dove sono previste importanti infrastrutture e dotazioni per l’urbanizzazione dell’insediamento, tali da rispondere adeguatamente al bisogno dii parcheggi dei due edifici residenziali".