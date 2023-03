Ex Holiday Inn, ultimatum del sindaco alla proprietà "Un mese di tempo per pulire e chiudere l’area"

La proprietà dell’ex Hotel Holiday Inn, il fabbricato da anni inutilizzato situato in via Tre Olmi 19, ha un mese di tempo per ripulire l’area dai rifiuti e provvedere alla chiusura di porte e chiusure danneggiate, come di qualsiasi altro varco che consenta di accedere all’interno. Lo stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza e la manutenzione dell’area, firmata dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli. La società proprietaria ha trenta giorni di tempo per attuare "ogni adeguato intervento volto a evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, abbandono di rifiuti e situazioni di pericolo per l’ordine pubblico e l’integrità fisica delle persone". Il provvedimento nasce appunto dalla necessità di contrastare forme di degrado e insicurezza e il carattere di contingibilità è strettamente correlato alla possibilità di un aggravamento della situazione di incuria e potenziale pericolo. Lo stato di conservazione del fabbricato, per altro collocato in un’area isolata e poco frequentata, è negli anni progressivamente peggiorato a causa dell’usura e della mancata manutenzione. Nell’ordinanza si ricordano, dunque, le segnalazioni giunte dai cittadini e dalle Forze di Polizia (l’ultima pochi mesi fa, quando, in occasione di un sorvolo in elicottero la Polizia di Stato ha notato la presenza di persone sul tetto dell’ex Holiday Inn e ha sottolineato i rischi per chi vi si dovesse introdurre e per il personale inviato in soccorso) oltre a diversi sopralluoghi della Polizia locale.