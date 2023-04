Ex mercato bestiame, c’è l’ok Nuovo piano di rigenerazione: più spazio al verde, meno case

È caratterizzata da un aumento del verde e degli interventi pubblici, anche grazie alle risorse del Pnrr, la rigenerazione dell’area dell’ex Mercato Bestiame tra strada Canaletto sud, via del Mercato e via Finzi.

Con l’approvazione da parte del Consiglio comunale del Piano particolareggiato di iniziativa pubblica in variante agli strumenti urbanistici, infatti, sono state definite le nuove destinazioni con le attività pubbliche che raggiungono il 66,5% del comparto: accanto al Data Center già attivo ci saranno il nuovo Centro per l’impiego, la Casa delle idee digitali, l’Hub intermodale, la piazza verde, la scuola innovativa, il Parco dell’inclusività e alloggi in edilizia residenziale sociale. Il 33,5% dell’area sarà riservata a interventi privati, con edilizia residenziale (compreso il cosiddetto rotore), una casa residenza per anziani e un impianto di teleriscaldamento.

Il provvedimento, illustrato dall’assessora all’Urbanistica Anna Maria Vandelli, aggiorna il precedente Piano particolareggiato risalente ai primi anni del 2000 e conferma il prioritario interesse pubblico alla sua attuazione, che al momento si attesta al 39%. Con il nuovo Piano aumentano le zone verdi (da 35.500 a 47.700 metri quadrati) e le dotazioni pubbliche, mentre si riducono ulteriormente le aree di attuazione privat e la capacità edificatoria si assesta a 58 mila metri quadri, a fronte di un’area di complessivi 138 mila metri quadri. La dotazione di verde pubblico, in particolare, sarà di quasi 25 mila metri quadri, a cui si aggiungono oltre 5,4 mila metri di verde scolastico e il verde privato (17.600 metri quadrati). Nell’area è previsto un sistema di zone e percorsi pedonali per circa 17.800 metri quadrati e dorsali e ciclabili principali per 2.200 metri lineari. Sono previsti complessivamente 726 posti auto interni al comparto e 176 posti auto esterni su strada già esistenti.

Complessivamente, il numero di alloggi previsti, che già nel 2019 era stato portato da 660 a 491, ora si riduce a 381 (155 dei quali già realizzati), di cui 68 di Edilizia residenziale pubblica, e si inseriscono nel comparto nuove funzioni private ma di valenza pubblica come una nuova Casa residenza per anziani, destinata alle persone non autosufficienti e a offrire servizi anche per i residenti, e una struttura socio-assistenziale per altre categorie.

L’attuazione del comparto si integra con gli interventi già effettuati con la precedente pianificazione, con le novità introdotte con il Progetto Periferie, dalla viabilità al Data Center, e con lo sviluppo dell’area dell’ex Consorzio agrario (progetto Esselunga).