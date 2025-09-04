Ex mercato ortofrutticolo, scontro sul parcheggio

S’infiamma in consiglio comunale la polemica sul parcheggio dell’ex mercato ortofrutticolo, che nei piani dell’amministrazione dovrebbe sostanzialmente sparire (rimarrebbero solo poche unità di posteggi) per fare spazio al progetto di riqualificazione dell’intera area, assieme a quella della stazione ferroviaria. L’altra sera si è tenuto un consiglio aperto, richiesto dai gruppi di opposizione, in cui le minoranze hanno anche presentato una mozione (alla fine bocciata dalla maggioranza) per chiedere la "revisione del progetto per salvare il parcheggio".

Durante il consiglio (la cui registrazione integrale è disponibile sul sito del Comune) sono intervenuti tre cittadini. Paolo Verzi ha rilevato tra l’altro: "Non metto in dubbio che questo progetto sia stato condiviso, ma non ne condivido l’utilità. Oggi a Vignola ci sono tanti spazi commerciali liberi e il centro storico è in sofferenza. Mi chiedo: spendere milioni di euro per recuperare queste aree è davvero la scelta migliore?"

Guido Iattoni ha notato: "Ad agosto 2024 è stato pubblicato un progetto che riguardava solo l’ex mercato e la stazione. Ad aprile 2025 scopro che invece coinvolge anche la zona vicina a casa mia, in via Maremagna, perché vi dovrebbe essere realizzato un parcheggio. Nessuno ci aveva avvisati. Sarebbe stata buona prassi informare i residenti. Raccoglierò firme nel quartiere e in città contro questa trasformazione". Critica anche la voce di Stefano Selmi: "Spostare i pochi parcheggi gratuiti dall’ex mercato e collocarli più lontani dalla zona commerciale naturale di Vignola rischia di penalizzare il tessuto economico. Il recupero è giusto, ma bisogna pensare prima di tutto alle esigenze di chi lavora e opera a Vignola".

Il consigliere di Vignola per Tutti Angelo Pasini ha poi commentato tra l’altro: "La maggioranza ha respinto la nostra mozione di revisione del progetto. Adesso attendiamo i bandi per la ricerca di finanziamenti privati (servono una ventina di milioni di euro per realizzare le opere previste nell’area stazione FS e nell’ex mercato), ma non abbiamo percepito molto entusiasmo in tal senso da parte della stessa maggioranza che ha, al contrario, annunciato tempi lunghi per realizzare il tutto".

Replica l’assessore Niccolò Pesci: "Non c’è parcheggio che il consigliere Pasini debba salvare: i posti auto saranno salvaguardati, anzi la prima opera del progetto complessivo che ci impegniamo a realizzare è proprio il parcheggio multipiano alla stazione dei treni. Il piano integrato di riqualificazione della stazione e dell’ex mercato era uno dei punti del nostro programma elettorale che, in maniera trasparente, abbiamo condiviso con i vignolesi con un articolato percorso partecipativo in cui i cittadini hanno espresso i loro desiderata".

Marco Pederzoli