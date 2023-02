"Ex Mercato, palazzina a vocazione sociale"

di Paolo Tomassone

Mattone dopo mattone il sindaco Muzzarelli riuscirà nell’impresa. La vasta area da riqualificare, una delle più grandi in città, acquista un altro luogo che ridà vita a questa zona di periferia. Il Comune non demorde. Se solo pochi giorni fa negli edifici degli ex Stallini - una struttura fondamentale per la mobilitazione di uno dei più grandi mercati bestiame d’Italia - è stato presentato il piano di avanzamento per la realizzazione del nuovo centro per l’impiego, ieri a pochi metri di distanza si è potuto visitare il cantiere dove si sta terminando la costruzione di una nuova palazzina. Qui non si tratta di uffici o centri direzionali, ma di edilizia residenziale sociale. Insomma di appartamenti che vanno a tamponare quel bisogno urgente di case che c’è a Modena.

In fondo a via del Mercato, angolo via Forghieri, è ormai terminato un centro diurno polifunzionale di 600 metri quadrati (che ospiterà il Ramazzini di via Luosi) e 33 alloggi di varia tipologia destinati alla fascia di popolazione che non riesce a trovare risposta abitativa né nell’edilizia residenziale popolare né sul libero mercato. "Dietro a questo progetto - spiega Muzzarelli - c’è un’operazione sociale molto profonda, quel senso di appartenenza della comunità modenese che trova nell’abitare, nel vivere insieme e nei servizi le condizioni per sviluppare qualità complessiva della vita". I lavori - già conclusi al 70% - hanno tenuto conto di tutti gli accorgimenti rivolti prima di tutto alle persone che qui vi abiteranno. Ampie vetrate per illuminare il più possibile gli spazi chiusi; porte molto larghe per assicurare il passaggio di carrozzine e agevolare la mobilità alle persone con disabilità o agli anziani; muri spessi e infissi super resistenti per l’efficientamento energetico; tanta domotica per rispettare criteri di qualità e sostenibilità. Il nuovo centro diurno potrà accogliere 25 persone che potranno beneficiare, tra l’altro, di un giardino condominiale per le attività all’aria aperta, e spazi idonei per attività fisiche, per lavoratori e spazi per la socializzazione. Il tutto per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, finanziato con le risorse del programma straordinario di intervento sulle periferie.

"Tra marzo e aprile il cantiere sarà concluso; siamo soddisfatti di aver mantenuto i tempi che ci eravamo dati per consegnare questo importante investimento, nonostante le grandi difficoltà legate alla pandemia e all’aumento dei costi delle materie prime" dice Giorgio Razzoli, presidente di CambiaMo, che è il soggetto attuatore del programma. Anche attraverso questo nuovo tassello, via del Mercato sta letteralmente cambiando aspetto. Oltre agli investimenti di privati che stanno ristrutturando alcune case lungo la strada, sono attesi altri interventi di edilizia residenziale sociale e di social housing, oltre alla possibilità di andare a realizzare una nuova casa residenza per anziani. Per questo si dovrà attendere l’approvazione in consiglio comunale del piano particolareggiato per prevede una variante per la riqualificazione dell’ex mercato bestiame e per far ripartire i lavori nell’area di via Finzi. A breve il Comune, come assicura il sindaco, provvederà a sbloccare i lavori per la realizzazione della scuola innovativa. Entro estate diventeranno operativi i parcheggi interscambio sempre nella zona.