Ex moglie perseguita la nuova fidanzata del marito: "Appostamenti sotto casa e insulti sui social"

La separazione era già in atto. Ma quando l’ex moglie si è resa conto che il coniuge frequentava un’altra donna, la gelosia ha avuto il sopravvento. Per questo motivo avrebbe iniziato a perseguitare la nuova compagna dell’ex marito ma anche le sue figlie.

Rischia ora il processo con l’accusa di stalking una 45enne di Mirandola. Ieri, infatti, si è svolta l’udienza preliminare che è stata però rinviata dal momento che la vittima ha effettuato un’integrazione della querela, che ancora non risultava agli atti.

La vicenda ha avuto inizio nell’autunno del 2021 ma le condotte persecutorie – secondo la denuncia presentata dalla presunta vittima – sarebbero andate avanti per quasi un anno. In base a quanto accertato dagli inquirenti i coniugi, dopo liti continue spesso legate a questioni economiche avevano deciso di separarsi. L’uomo, ex assicuratore, aveva quindi lasciato la casa coniugale e, poco dopo, aveva intrapreso una relazione con una conoscente, sempre residente a Mirandola.

Una volta venuta a conoscenza della situazione, però, l’ex moglie aveva iniziato a contattare quotidianamente la donna in questione, arrivando anche ad appostarsi all’esterno della sua abitazione o del posto di lavoro. Non contenta – sempre secondo le accuse – l’imputata aveva anche iniziato ad insultarla sui social ed ad offenderla sul posto di lavoro davanti ai clienti. In un’occasione la ex avrebbe anche contattato le figlie della presunta vittima. Ora la donna rischia quindi il processo per stalking.

