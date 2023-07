"Ex Principe, bene l’acquisto"

"Una bella notizia: l’acquisto dell’ex cinema Principe e la realizzazione, al suo interno, di un museo dedicato alle auto, significa, infatti, un tassello in più nella riqualificazione dell’area. Il fatto che avvenga nel segno della vocazione motoristica della zona, testimoniata dalla presenza del Mef, è un dato ulteriormente positiv", commenta il responsabile Cna del comune di Modena, Fabio Degiuli. "Questa iniziativa rappresenterà un nuovo elemento di attrazione per la città, una ulteriore proposta per gli appassionati dei motori, target di riferimento per il turismo nella nostra città".