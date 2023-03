Ex Pro Latte, i 5 Stelle "Qui il grande parco che il rione ’brama’ Moschea, altre opzioni"

di Paolo Tomassone Chi vuole la moschea di via delle Suore? Il dibattito è aperto. Una soluzione potrebbe essere all’ex mercato bestiame o in via Divisione Acqui o in via Emilia est, all’incrocio con la tangenziale. Ogni proposta è valida, l’importante è che il centro islamico non vada ad appesantire il quartiere Sacca "già troppo carico dal punto di vista urbanistico e viario". Lo chiede il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Giovanni Silingardi, che insiste sulla necessità che l’area ex Pro Latte – da rigenerare – venga "adibita esclusivamente e totalmente a verde pubblico", come chiedono i comitati del quartiere. Una ’sintonia’, quella tra Cinquestelle e comitati, che si sta rafforzando sempre più negli ultimi mesi. È una prova di dialogo in vista delle prossime elezioni comunali? "Non parlo a nome dei comitati, nel caso si dovranno esprimere loro sul futuro. Certamente le posizioni del comitato Sacca e Villaggio Europa sono in linea con quello che stiamo portando avanti noi. A partire dalla richiesta di più partecipazione dei cittadini nelle scelte che riguardano il futuro della città". E poi sulla difesa dell’ambiente. "Sì perché crediamo che a Modena il problema principale sia quello della qualità dell’area. Ecco perché occorrono misure...