"Ex Pro Latte, ora serve un progetto"

"Apprendiamo del repentino cambiamento di indirizzo per quanto riguarda la destinazione della zona ex Pro Latte nel rione Sacca. Abbiamo sempre chiesto l’ascolto dei cittadini che nel quartiere sono molto attivi e che vivono gli spazi con grande senso civico ed esprimiamo quindi soddisfazione perché si sono incontrate le esigenze dell’impresa con quelle espresse dai comitati dei residenti. La Giunta avrebbe potuto evitare atteggiamenti di distaccato disinteresse – accompagnato da sorrisini di compatimento – a cui abbiamo assistito per più di un anno per poi, guarda caso a distanza di pochi mesi dal voto, dichiararsi soddisfatta per l’esito della vicenda. Ricordiamo bene l’assemblea organizzata dai residenti – e molto partecipata – , a cui la Giunta era invitata e non si è fatta vedere", afferma Elisa Rossini capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Comunale. "Ora si tratta di pensare alla destinazione di quel grande spazio. Su questo sappiamo che i cittadini e anche alcune forze politiche chiedono che sia destinato a verde e quindi che la zona venga trasformata in parco. Su questo invitiamo tutti, cittadini e forze politiche, ad una riflessione diretta a fare proposte abbandonando ideologie green sterili percorrendo invece la via di proposte che abbiano il senso di rendere il rione Sacca un luogo attrattivo non solo per i residenti ma per tutta la città".