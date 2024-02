"Ex Pro Latte, subito un confronto"

Dopo i cambiamenti annunciati dall’Amministrazione comunale nell’area Ex Pro Latte (la moschjea resta dov’è e l’area area verde nel quartiere aumenta) il Comitato Villaggio Europa chiede di poter discutere con l’amministrazione sin da ora "circa il futuro dell’area in questione". Questa richiesta nasce "dallo stretto legame – si legge in una nota – che abbiamo sempre evidenziato anche nelle osservazioni in conferenza dei servizi, tra l’area ex Pro latte e il Polo logistico Conad, oggi in fase di cantiere. Nel corso del procedimento del polo logistico Conad, il Comitato ha chiesto a gran voce che venisse ripensato il piazzale di movimentazione dei camion Conad. Il progetto prevedeva, infatti, un percorso di manovra dei camion a poche decine di metri dalle case dei residenti e la realizzazione di 75 parcheggi che sarebbero serviti per il luogo di culto che sarebbe sorto nell’area Ex Pro Latte. Viste le novità degli ultimi giorni e visto che il cantiere Conad sta procedendo velocemente anche nell’area orti per anziani di via Europa, riteniamo fondamentale che le nostre richieste presentate in sede di conferenza dei servizi nel corso del procedimento del polo logistico Conad vengano rivalutate".

"L’assoluta inutilità per il centro logistico Conad dei 75 nuovi posti auto e del parcheggio degli orti per anziani è attestata, infatti, dallo stesso progetto Conad – dice il Comitato – Data l’importanza che la soppressione e desigillazione dei parcheggi hanno per la qualità urbana e la vivibilità della zona, riteniamo doveroso che l’Amministrazione risponda finalmente alle richieste dei cittadini e tuteli la loro vivibilità. Chiediamo di valutare la possibilità che il confine Conad venga arretrato di 15 metri e che venga realizzato un terrapieno a protezione delle residenze".