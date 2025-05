Ex Sant’Agostino, liberata la facciata

La facciata dell’ex ospedale Sant’Agostino è stata liberata ieri dal telo che la ricopriva da oltre tre anni. I tecnici hanno provveduto a smontare il grande telo che copriva la facciata principale dell’edificio, lunga circa 100 metri, per consentire una prima serie di verifiche tecniche sui risultati del restauro effettuato. Verranno invece mantenute le impalcature per consentire di completare i successivi passaggi dei lavori in copertura. La facciata rimarrà scoperta per una decina di giorni. Il ponteggio, montato tra la fine di novembre e i primi di dicembre 2021, ha accompagnato una fase importante del progetto di rigenerazione urbana e culturale.