Ex scuole, scontro sui bagni ’fuori servizio’

VIGNOLA

E’ ancora scontro tra opposizione e maggioranza. Questa volta oggetto del contendere sono alcuni servizi igienici fuori uso alle ex scuole ’Barozzi’, che oggi tra le varie funzioni fungono anche da succursale dell’istituto di istruzione superiore "Levi" di Vignola. "L’assessore alla cultura – attacca il consigliere di Vignola per Tutti Angelo Pasini a nome di tutti i gruppi di minoranza - ha impiegato 73 giorni per rispondere a una nostra interpellanza del 12 gennaio 2024, che chiedeva del fuori uso da oltre un anno dei servizi igienici per le scolaresche e il personale dipendente delle Barozzi. Ai primi di dicembre 2023, in polemica con il nostro sollecito a intervenire, l’assessore aveva strumentalmente dichiarato alla stampa che la scuola è di competenza della Provincia. Poi si è dovuta leggere la convenzione, e così ha compreso che la Provincia paga un affitto al Comune, 21mila euro all’anno, e i lavori spettano al Comune. Ciononostante ha convocato un incontro, a seguito del quale ci informa: "… avvenuto in data 21 dicembre 2023 alla presenza di tutte le parti interessate, quali dirigente scolastico e suoi collaboratori, referenti degli Uffici preposti presso Provincia, rappresentanti degli studenti…". Nessuno dal Ministero dell’Istruzione? Per fare cosa poi non si è ben compreso, stante la conclusione che servirà una variazione di bilancio e i bagni saranno ripristinati soltanto per il prossimo anno scolastico. Imbarazzante!".

Dall’altra parte, l’assessora all’istruzione Daniela Fatatis replica: "Come il consigliere Pasini ben sa, la risposta alla sua interpellanza è stata data entro i tempi previsti dal regolamento comunale. Il confronto con i rappresentanti della Provincia era un atto doveroso visto che l’ente ha classi di propria competenza alle Barozzi. Come già anticipato agli stessi ragazzi e all’Istituto, per individuare i fondi occorreva una variazione di bilancio: confermo che le risorse necessarie sono una priorità inserita nel Consuntivo di bilancio previsto per aprile. Quindi i lavori ai bagni ad oggi chiusi (ricordiamo che ce ne sono altri perfettamente agibili) si faranno, nonostante l’ormai consueta polemica strumentale del consigliere Pasini".

Marco Pederzoli