Ex studenti in cattedra per illustrare le nuove tecnologie

Quattro ex studenti dell’Istituto Comprensivo Giacomo Masi di Cavezzo tornano in cattedra nella loro scuola per costituire un vero e proprio team digitale per sperimentare le potenzialità delle nuove tecnologie e assistere gli insegnanti nella formazione. Si tratta di una esperienza davvero innovativa che introduce ad un mondo virtuale spiegato direttamente dagli ex studenti ai professori, "ribaltando" così i ruoli per una didattica efficace e di confronto. "Una particolare forma di imparare insegnando – dice la dirigente scolastica Anna Oliva – che allea la didattica e l’amicizia all’utilizzo della scienza". I quattro giovani sono Giacomo Garufi, Niccolò Grasso, Filippo Gottero e Riccardo Campoli, che affiancano il professor Stefano Golinelli. L’obiettivo del corso di formazione è rendere possibile costruire da zero per qualunque disciplina interi mondi digitali, che poi potranno essere esplorati attraverso un visore ed un semplice telecomando. Gli studenti saranno in grado di immergersi in un castello medievale e rispondere a delle domande di storia, oppure viaggiare attraverso il sistema solare per conoscere i pianeti e mettersi alla prova con i quesiti di un astronauta virtuale. "Il mondo digitale sta diventando sempre di più una componente delle nostre vite e anche a scuola – dice la dirigente Oliva – risulta importante saper utilizzare le nuove tecnologie in vista delle professioni del futuro. Grazie agli acquisti che la nostra animatrice digitale, professoressa Maria Raschello, ha potuto fare, il nostro istituto si è dotato di visori 3D di ultima generazione".