Export e aziende : "Come adattarsi ai dazi e alla nuova geopolitica"

"Compito di un’associazione imprenditoriale è cercare di fornire agli imprenditori anche quegli strumenti utili alla lettura ed alla comprensione dei cambiamenti in atto a livello globale, al fine di sostenere le imprese ad individuare nuove opportunità e crescita". È con queste parole che Alberto Meschieri, presidente di Confapi Emilia, ha presentato l’incontro ’Pmi e commercio internazionale: adatta ai dazi e alla geopolitica in evoluzione’ organizzato dall’associazione con l’imprenditore ed opinionista, nonché esperto degli scenari internazionali, Alberto Forchielli. In programma giovedì 15 maggio prossimo (ore 16.45), al Real Fini Baia del Re Hotel Ristorante, l’evento vuole essere un’occasione per approfondire le dinamiche globali che influenzano e stanno influenzando il commercio internazionale. Oltre che offrire la possibilità di confrontarsi con esperienze aziendali del territorio. "Le tensioni globali, le incertezze geopolitiche, i mercati in fermento.

"La media e piccola imprenditoria che rappresentiamo – evidenzia Meschieri – osserva con attenzione e probabilmente anche con qualche timore, i riflessi di questo scenario complesso. Dagli Stati Uniti alla Cina, passando per le sfide di Germania e Francia in Europa, fino al dramma in Ucraina e alla crisi in Medio Oriente: un quadro difficile da decifrare, che rende arduo programmare il futuro".

Riflessioni, quelle di Meschieri che trovano riscontro nell’andamento dell’anno appena trascorso con l’export che segna il passo, e nelle previsioni per quello in corso. Su cui pesano, la decelerazione del Pil mondiale che produce evidenti ripercussioni sulle esportazioni e di conseguenza sulla produzione e le decisioni relative alla politica economica statunitense adottata da Donald Trump. Al punto da stimare cautamente al momento, i margini di crescita oscillano dallo 0,5 allo 0,7%.

"Aspetti questi – aggiunge Meschieri – il cui conto si riversa negativamente con maggiore consistenza sulle Pmi che esportano anche dare. Calando la domanda dai mercati esteri, cala inesorabilmente anche la produzione, aprendo scenari di incertezza per tante piccole e medie imprese dell'indotto modenese, emiliano romagnolo ed italiano".

"Difficile capire, programmare a volte, e anche guardare avanti – aggiunge Meschieri - Ma l’obiettivo è ricostituire un motore potente, soprattutto per chi fa impresa che va di pari passo con la volontà di trovare nuove strade. Ed è in questa direzione che si vuole muovere Confapi Emilia, attraverso un supporto alle imprese che possa essere utile alla conoscenza della situazione e pragmatico al tempo stesso. Incontrando Alberto Forchielli, il 15 maggio prossimo, Confapi Emilia vuole aprire da un lato una riflessione rispetto agli eventi che stanno caratterizzando il periodo ed analizzarli, dall'altro, cercare di offrire soprattutto una chiave di lettura degli stessi e come muoversi o individuare nuove opportunità di sviluppo in ambito internazionale. Non va mai dimenticato che l’ossatura economico-produttiva portante del nostro Paese, e a maggior ragione del nostro territorio è formata dalle PMI e quindi dal loro lavoro, produzione, e capacità di andare avanti. Il prolungarsi dell’incertezza e l’assenza di strumenti ed opportunità di crescita potrebbe avere effetti tutt’altro che positivi. Siamo pienamente consapevoli delle criticità e delle problematiche che interessano le Pmi, in quanto noi stessi operiamo nel contesto della piccola e media impresa. In virtù di ciò, l’azione di Confapi, fondata sull’ascolto e sul confronto costruttivo, è orientata alla definizione e all’offerta di servizi mirati alle esigenze delle aziende".