Export in ripresa sul 2024. L’alimentare fa da traino

Segno positivo per l’export artigiano a Modena, mentre cala a Reggio Emilia. Negli ultimi 12 mesi (da aprile 2024 a marzo 2025) la provincia di Modena ha esportato per 17 miliardi e 988 milioni di euro, pari al 22,2% dell’export regionale. Lo segnala un’analisi dell’ufficio studi Lapam-Confartigianato, che rimarca come nel 2024 si sia assistito a un calo delle esportazioni modenesi pari all’1,9%. Nei primi tre mesi del 2025, invece, le vendite all’estero ripartono, con un +1,2% sul primo trimestre 2024: dato che pone Modena all’11° posto tra le 30 principali province esportatrici. A Reggio Emilia invece, sempre nei primi tre mesi del 2025, il calo dell’export prosegue segnando un -4% sul primo trimestre 2024, dato che pone il territorio reggiano al sestultimo posto tra le 30 principali province esportatrici. Per i settori modenesi a maggior concentrazione di micro e piccole imprese (alimentari, legno, mobili, moda, prodotti in metallo e altre manifatture), si osserva un calo dell’export del 2,8% nei primi tre mesi del 2025. Tra i settori di mpi l’unico in crescita è l’alimentare (+9,2%, vale il 60% dell’export del comparto), mentre resta in forte calo la moda (-20%, per una quota del 12,4%).