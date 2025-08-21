Sam, un addio pesante

Giuseppe Tassi
Sam, un addio pesante
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a 20 anniGrandineAllerta meteoMattia Zaccagni figliMaxi yachtFeste e sagre
Acquista il giornale
CronacaExport in ripresa sul 2024. L’alimentare fa da traino
21 ago 2025
CRISTINA DEGLIESPOSTI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. Export in ripresa sul 2024. L’alimentare fa da traino

Export in ripresa sul 2024. L’alimentare fa da traino

Segno positivo per l’export artigiano a Modena, mentre cala a Reggio Emilia. Negli ultimi 12 mesi (da aprile 2024...

Segno positivo per l’export artigiano a Modena, mentre cala a Reggio Emilia. Negli ultimi 12 mesi (da aprile 2024...

Segno positivo per l’export artigiano a Modena, mentre cala a Reggio Emilia. Negli ultimi 12 mesi (da aprile 2024...

Segno positivo per l’export artigiano a Modena, mentre cala a Reggio Emilia. Negli ultimi 12 mesi (da aprile 2024 a marzo 2025) la provincia di Modena ha esportato per 17 miliardi e 988 milioni di euro, pari al 22,2% dell’export regionale. Lo segnala un’analisi dell’ufficio studi Lapam-Confartigianato, che rimarca come nel 2024 si sia assistito a un calo delle esportazioni modenesi pari all’1,9%. Nei primi tre mesi del 2025, invece, le vendite all’estero ripartono, con un +1,2% sul primo trimestre 2024: dato che pone Modena all’11° posto tra le 30 principali province esportatrici. A Reggio Emilia invece, sempre nei primi tre mesi del 2025, il calo dell’export prosegue segnando un -4% sul primo trimestre 2024, dato che pone il territorio reggiano al sestultimo posto tra le 30 principali province esportatrici. Per i settori modenesi a maggior concentrazione di micro e piccole imprese (alimentari, legno, mobili, moda, prodotti in metallo e altre manifatture), si osserva un calo dell’export del 2,8% nei primi tre mesi del 2025. Tra i settori di mpi l’unico in crescita è l’alimentare (+9,2%, vale il 60% dell’export del comparto), mentre resta in forte calo la moda (-20%, per una quota del 12,4%).

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata