Extracosti per l’energia: "Abbassarli è vitale"

L’impennata dei costi del gas mette a rischio i settori energivori, e dopo le preoccupazioni manifestate nelle ultime settimane dagli imprenditori del settore ceramico negli ultimi giorni si attiva la Regione. A raccogliere l’allarme delle imprese c’è il vicepresidente Vincenzo Colla, che sul tema si era già speso nel corso delle precedente legislatura, come assessore allo sviluppo economico e all’energia, delega che detiene tuttora. "Il costo energetico è troppo alto, colpisce l’export che non può reggere la competizione con Paesi come India e Turchia", ha detto Colla, definendo "preoccupante" un problema che impone una svolta. Sotto accusa, non è la prima volta, ci sono "le speculazioni finanziarie che sottendono all’aumento dei costi energetici e soprattutto al agli Ets, il sistema per lo scambio di quote emissione di gas a effetto serra dell’Unione europea, che drena risorse "che dovrebbero invece restare nel sistema manifatturiero".

Gli extracosti energetici pesano e peseranno, quindi Colla chiede "una rapida riflessione del Governo e dell’Ue su come mettere le imprese in condizioni di reggere con nuove soluzioni normative e finanziarie, che superino le inaccettabili speculazioni oggi in atto".

Oggi, ha aggiunto il Vicepresidente della Regione, "registriamo già le prime crisi con richieste di cassa integrazione e corriamo il rischio di dover gestire un impatto sociale: il costo dell’energia è vitale per questo settore ed il problema energetico diventa determinante al fine di reggere con le produzioni ed essere competitivi nell’export, per aziende che esportano fino all’85% del proprio prodotto. Non bisogna dimenticare – conclude il vicepresidente Vincenzo Colla – che i competitori dell’industria ceramica italiana sono i turchi, gli indiani, che oggi non hanno certamente i vincoli che abbiamo noi in Italia e in Europa".