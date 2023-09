F40, sfila il mito. In tour 40 esemplari

Prende oggi il via il primo Ferrari Legacy Tour, un evento dedicato in via esclusiva ai proprietari dei più celebri modelli della storia di Ferrari. La prima edizione, che è iniziata ieri a Forte dei Marmi, è dedicata a un’icona dell’automobilismo: la Ferrari F40.

Saranno 40 gli esemplari di questo storico modello che prendono parte a un viaggio di cinque giorni, attraverso le Alpi Apuane e la campagna toscana fino a Maranello. Saranno domani in piazza alle 14.30. Un evento che non ha precedenti.

I partecipanti del tour, provenienti da tutto il mondo, saranno accolti presso gli stabilimenti della Casa dal vice presidente, l’Ingegner Piero Ferrari, e condivideranno due giorni di eventi che prevedono delle visite e delle esperienze esclusive.

Creata per il 40° anniversario della Casa, nel 1987, la Ferrari F40 fu l’ultima vettura a portare la “firma” del fondatore.

"Secondo il desiderio di Enzo Ferrari – spiegano dal Cavallino – venne messa a punto una vettura che è la massima espressione della tecnologia allora a disposizione, ma allo stesso tempo un ritorno alle origini, quando le vetture da competizione erano le stesse guidate su strada".

Derivazione estrema della 308 GTB e del prototipo denominato 288 GTO Evoluzione, la Ferrari F40 è un capolavoro di ingegneria e di stile, che appartiene all’immaginario collettivo come simbolo di un’epoca.

Il Ferrari Legacy Tour rappresenta un’opportunità per i partecipanti di vivere un’esperienza unica al volante della loro F40 e per tutti gli appassionati di automobilismo di assistere a uno spettacolo indimenticabile, una sfilata che rimarrà nella storia dell’automobilismo e nel cuore di tutti gli appassionati.