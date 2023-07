Fa il bagno nel Panaro e muore "Trascinato dalla corrente nella centrale elettrica"

di Valentina Beltrame

Il caldo era insopportabile, ieri, e le spiaggette lungo il Panaro piene di gente con sedie sdraio e ombrelloni. All’altezza di ponte Samone, però, il fiume diventa più pericoloso per la presenza di briglie e della centrale elettrica nella quale confluisce l’acqua. E proprio dalla corrente che entra nel manufatto sarebbe stato tradito il 42enne di origine nordafricana che ieri a mezzogiorno si è immerso in acqua vicino al ponte, ma poi è stato trascinato fin dentro la centrale da cui è stato estratto solo verso le 16 dai vigili del fuoco. Abdellatif Nadif, marocchino, era arrivato a Samone, tra Guiglia e Pavullo, con alcuni amici da Piacenza per fare visita alla sorella. Ieri erano tutti lì, sul greto del Panaro, a seguire le operazioni di ricerca del corpo e poi di recupero quando è stata accertata la presenza del 42enne incastrato nella centrale. C’era anche il fratello della vittima, disperato. Sono stati alcuni di loro a dare l’allarme alle 12.20, in particolare proprio il fratello.

"Faceva il bagno là - indicavano gli amici – poi è finito sotto, l’hanno visto che si sbracciava, poi più nulla, la corrente l’ha portato via. Aveva voluto fare un bagno prima di andare a casa della sorella".

Pare che l’uomo si sia immerso nel fiume per cercare un po’ di refrigerio, non è chiaro se avesse mangiato e non è esclusa quindi l’ipotesi di una congestione o di un malore. Potrebbe anche aver perso i sensi sbattendo la testa contro il manufatto prima di finirci sotto. Ma sono tutte ipotesi: la causa della morte potrà essere chiarita solo dall’autopsia. Il corpo del 42enne è stato trasportato dopo il riconoscimento all’istituto di Medicina legale di Modena dalle onoranze funebri Franchini e messo a disposizione del pm di turno, informato subito dai carabinieri.

Si è trattato comunque di un tragico indicente, l’ennesimo per quanto riguarda i fiumi del nostro territorio. Solo sabato padre e figlio sono morti inghiottiti dal fiume Trebbia, a Piacenza: una famiglia originaria dello Sri Lanka, aveva deciso di trascorrere il pomeriggio sulle rive del fiume nella spiaggetta di Ronda Nera, a Donceto di Travo. Il figlio di 26 anni si sarebbe tuffato nelle acque senza più riemergere. Il padre, un 59enne, a quel punto si sarebbe immerso nel tentativo di recuperarlo, ma entrambi sono stati trscinati via dalle acque.

Proprio da Piacenza, dove si era trasferito per lavoro, proveniva la vittima di ieri a Samone: "Non ho visto la scena – racconta un uomo che abita proprio di fronte al ponte Samone - A un certo punto sono arrivati i soccorritori. Di solito qui nessuno fa il bagno, invece oggi qualcuno c’è", dice. Ieri proprio sotto il ponte, ad esempio, c’erano due persone che si godevano l’ombra in riva al fiume mentre poco più in là i vigili del fuoco del nucleo fluviale cercavano Nadif.

Una volta inviduato nella centrale dai sommozzatori, con l’impianto ovviamente spento, i vigili del fuoco hanno creato un sistema per issare il corpo. Con corde e assi di legno hanno costruto sul posto una specie di carrucola, attraverso la quale hanno tirato su la barella sulla quale erano già riusciti a legare - non senza difficoltà - il corpo ormai senza vita dell’uomo estratto dall’acqua. Un grande dispiegamento di forze (vigili del fuoco di pavullo e Vignola, nucleo fluviale, sommozzatori da Bologna arrivati anche in elicottero) alla fine ha portato al recupero del corpo nel giro di poche ore. Era invece stato cercato per giorni il 18enne di Modena rimasto vittima del fiume Secchia a Marzaglia un mese fa. Anche in quel caso l’annegamento del ragazzo era avvenuto nei pressi di briglie che creavano cascatelle: "Fare il bagno nei fiumi soprattutto in presenza di manufatti è pericolosissimo – avevano ammonito i vigili del fuoco – e può rivelarsi fatale".