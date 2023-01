Fab Lab, partono le attività dell’anno nuovo: si comincia domani con Lego Cartoon

Comincia un anno ricco di divertenti attività destinate a tutti i bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, presso il FabLab Junior di Casa Corsini. Le iscrizioni per i laboratori di gennaio sono già aperte ([email protected]) e l’avvio delle attività del FabLab è in programma domani. Alle 17, infatti, c’è ‘Lego Cartoon’ per bambini dai 6 ai 9 anni e allo stesso target è dedicato l’appuntamento di giovedi, ovvero ‘Cubetto robot in giro per il mondo!’. Martedì prossimo inizia un interessante ciclo di giochi di ruolo Critical Role per ragazzi dai 10 ai 14 anni, con 4 laboratori di un’ora ciascuno, nelle giornate del 17 e 24 gennaio. Mercoledì 18 gennaio, disegni robotici e coding artistico per bambini dai 6 ai 9 anni alle 17, mentre il 24 gennaio torna il Critical Role, giochi di ruolo per ragazzi dai 10 ai 14 anni. Le attività steam di gennaio si chiudono giovedì 26, 17, con Cardboard automata, giochi d’ingegneria per ragazzi dai 10 ai 14 anni.