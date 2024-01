Fabbri di Vignola, domenica a teatro

‘La domenica a teatro’: da domani fino all’11 febbraio al Teatro Ermanno Fabbri di Vignola sono in programma tre divertenti appuntamenti tra teatro, gioco e immaginazione pensati per grandi e piccoli, nell’ambito della rassegna di spettacoli per famiglie La domenica a teatro di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale. Tutti gli eventi sono alle 16. Grazie alla collaborazione con Conad, al termine di ogni appuntamento sarà offerta la merenda a tutto il pubblico. Si comincia domani con ‘Le canzoni di Rodari’, spettacolo-concerto della compagnia Kosmocomico Teatro per bambine e bambini dai 4 anni.