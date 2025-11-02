Fabbrica blu, il declino: "Furti, vandali e degrado". Ora petizione per salvarla

È inconfondibile lo stabilimento blu della Bugatti, che da decenni ‘spicca’ a Campogalliano, punto di riferimento sia per i cittadini sia per le migliaia di persone che lo vedono percorrendo l’A22. Una struttura unica ed elegante, che negli anni è stata abbandonata al degrado e all’incuria, fino agli episodi estremi come il rave party abusivo. La ‘Fabbrica blu’ è stata aperta nel 1990, progettata dall’architetto Giampaolo Benedini: un complesso industriale avveniristico, chiuso dopo soli cinque anni, con la crisi della Bugatti Automobili. A salvare la fabbrica dall’incuria e dai vandali sono stati Ezio Pavesi e la sua famiglia che, già custodi durante l’attività produttiva, hanno continuato volontariamente a proteggere l’area per quasi trent’anni, in accordo con le varie proprietà, facendo diventare la Fabbrica blu meta di migliaia di appassionati, storici, giornalisti, club automotive e turisti internazionali. Poi le cose sono cambiate quando nel 2021 la fabbrica è stata acquistata dall’investitore Adrien Labi: aveva annunciato un progetto di riqualificazione, ma lo stabilimento – critica la famiglia Pavesi – "viene abbandonato senza custodia, cancelli aperti, assenza di vigilanza, intrusioni, furti, devastazioni". Nasce l’associazione culturale Bugatti automobili Campogalliano APS, per difenderne la storia, e di cui fa parte anche il figlio di Ezio, Enrico Pavesi: "Da quando siamo stati allontanati, l’edificio è rimasto senza custodia, è iniziata la distruzione. Nessuno è intervenuto. Abbiamo più volte informato le istituzioni locali e regionali. Per mesi le persone sono entrate liberamente, vandalizzando gli spazi, al punto che la Polizia Locale ha contattato mio padre per chiedere come impedire ai giovani di introdursi. In tutto ciò dov’è la proprietà? Le forze dell’ordine e il Governo devono mettere fine a questo scempio, altrimenti si rischia di perdere un luogo simbolo della terra dei motori, come è accaduto con la fabbrica De Tomaso".

Proprio ieri l’associazione culturale ha lanciato una petizione ‘Save the Bugatti, stop all’abbandono e alla distruzione’, che in poche ore ha collezionato centinaia di firme. Ieri sul posto è arrivata anche Daniela Tebasti, sindaca di Campogalliano: "Stiamo collaborando con le forze dell’ordine per gestire gli effetti dell’afflusso dei partecipanti al rave party e ridurre i disagi per la cittadinanza; al momento non si rilevano particolari criticità. Le forze dell’ordine stanno identificando persone e mezzi presenti per accertare le responsabilità. Ringrazio il prefetto Triolo e il Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza Pubblica per l’impegno profuso". Unanime la condanna del centro destra locale: "Dopo i problemi degli anni passati (scambisti ai laghi, nomadi in dogana), ora i rave party – tuona Tatiana Bocedi capogruppo del centrodestra –. Tutte le parti, amministrazione in primis, si attivino per una riqualificazione. Presenteremo una interrogazione urgente". "Ciò che è successo – prosegue Flavio Liguori, Lista Civica 41011 Campogalliano e consigliere UtA – è l’ennesima conferma di un tema che l’Unione non può eludere: le aree dismesse, anche private, lasciate senza controllo, diventano spazi di degrado". "Campogalliano terra di nessuno e fulcro del degrado – aggiunge Valentina Mazzacurati della Lega, ex consigliere comunale –. Per questi delinquenti non ci può essere spazio; non c’è solo una violazione delle leggi, ma una manifestazione di una cultura che ignora il rispetto".