Fabbrica del futuro: "Ecco come sarà"

La fabbrica del futuro è ormai una realtà imprescindibile per le imprese che vogliono continuare a competere sui mercati internazionali. Non si tratta solo di utilizzo di nuove tecnologie o digitalizzazione dei processi di produzione, ma di cambio di paradigma, nel quale realtà aumentata e intelligenza artificiale saranno al centro del cambiamento, permettendo all’uomo di gestire da remoto il funzionamento della azienda. Proteo Engineering, leader nel settore con sede a Spilamberto, oggi approfondirà il tema al Museo Enzo Ferrari di Modena, nell’incontro "The AI Factory (r)evolution". "La transizione tecnologica – dice Andrea Savigni, responsabile commerciale di Proteo Engineering – è un processo inarrestabile e la velocità del cambiamento è dirimente per il successo delle imprese".