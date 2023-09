’Fabbrica delle arti’ per i piccoli talenti

Immaginiamo un polo culturale di 200 metri quadrati, mettiamo al suo interno professionisti mossi dalla passione di insegnare ai bambini ad amare l’arte fuori dal solito contesto scolastico e – al tempo stesso – li sensibilizzino sul tema di recupero dei materiali di scarto. Tutto ciò è quanto di bello offra la nuova Fabbrica delle Arti di Pavullo, inaugurata ieri mattina al primo piano del Palazzo Ducale. Qui, già nelle prossime settimane, partiranno progetti, workshop e attività (anche in collaborazione con le scuole) dove sarà possibile sviluppare creatività, immaginazione, fantasia ed invenzione, utilizzando principalmente materiali di scarto raccolti dalle aziende del territorio. Sono stati direttamente i bambini - definiti come i "principali protagonisti" di questo spazio - a tagliare il nastro, sorretto dal sindaco Davide Venturelli, e visitare per primi la Fabbrica. Il ruolo di responsabile dell’Atelier va a Simona Negrini dell’Ufficio Cultura, da più parti ringraziata per l’impegno, il lavoro e, soprattutto, la grande passione profusa.

"Mi è stato insegnato che le cose non vanno necessariamente fatte bene, ma sempre con amore – ha detto entusiasta Negrini davanti ad un pubblico di 50 persone –. L’attuale amministrazione comunale ci ha dato fin da subito fiducia, credendo in noi, e ciò non era affatto scontato. Grazie anche al gruppo Hera, main sponsor, ed alle altre aziende che hanno contribuito. Andiamo così ad inaugurare uno spazio a servizio di tutta la comunità". Tratteneva a stento l’emozione per un progetto "in mente da tempo" l’assessore alla Cultura Daniele Cornia: "Sono arrivato qui a soli 24 anni e senza esperienza – ha ricordato –, ma ho trovato professionisti incredibili che mi hanno accolto. Come ben si sa, raggiungere gli obiettivi della campagna elettorale non è semplice ma credo che siamo riusciti a realizzare qualcosa di bellissimo". Tante erano le insegnanti delle scuole presenti all’inaugurazione. "Ci sentiamo privilegiate di essere a Pavullo – ha confermato Giulia Ricci, referente dei progetti delle scuole primarie –. Simona (Negrini, ndr) riesce a trasmettere l’amore e quella semplicità di stare insieme nell’arte a tutti i bambini".

r.p.