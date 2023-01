Fabiano Massimi Da bibliotecario ad autore di bestseller "I miei thriller storici"

di Stefano Marchetti

Leggere libri è fondamentale... anche per scriverli. Se poi in mezzo ai libri ci vivi tutto il giorno, diventa quasi naturale. "Secondo Stephen King, un buon autore deve dedicare, ogni giorno, quattro ore alla lettura e quattro ore alla scrittura. Purtroppo, in generale, ci sono molti scrittori e pochi lettori", osserva Fabiano Massimi, 45 anni, direttore delle Biblioteche comunali di Formigine, nel Modenese (e in precedenza bibliotecario alla ‘Delfini’ di Modena), che si è rivelato autore da bestseller. Pubblicato nel 2020, il suo thriller storico "L’angelo di Monaco" (dalla storia vera della morte misteriosa di Geli Raubal, nipote prediletta di Hitler) ha venduto più di 200mila copie in tutto il mondo, con sette edizioni in Spagna, quattro in Sudamerica, la conquista del prestigioso Prix Polar in Francia e l’idea di una serie tv con produzione internazionale. Massimi ha rinnovato il successo con "I demoni di Berlino" e domani (sempre per Longanesi) uscirà il suo nuovo romanzo, "Se esiste un perdono", che riporta alla luce la storia quasi dimenticata di Nicholas Winton, il broker inglese che nel 1939 a Praga (insieme a Doreen Warriner e Trevor Chadwick) organizzò treni per portare in salvo 699 bambini ebrei: un eroe silenzioso, come Oskar Schindler. Già sono stati acquisiti i diritti per tradurre il libro anche in Spagna e in Francia.

Massimi, ma lei riesce a tenere la tabella di marcia di Stephen King?

"Eh, magari – ride –. Dirigo due biblioteche, insegno scrittura creativa alla Scuola Holden, ho famiglia e figli da seguire. Però la lettura e la scrittura vanno sempre mantenute in esercizio, per cui di solito ogni giorno cerco di dedicare almeno un’ora a leggere e un’ora a scrivere".

E quando lo fa?

"Soprattutto nelle ore notturne, quando le altre attività ‘riposano’. Mi sveglio presto al mattino e mi corico abbastanza tardi, la notte... porta consiglio e anche, si spera, buona scrittura".

Come nasce una buona storia?

"Una storia non esce di getto. Bisogna saperla ascoltare. La storia migliore è quella che ti prende, ti appassiona nel profondo, diventa quasi un’ossessione. A quel punto ci sei dentro completamente e puoi iniziare a scriverla. Ma se non vieni totalmente preso, meglio lasciar perdere".

È stato così anche per le sue storie?

"Sì. Quando mi sono imbattuto nella vicenda di Geli Raubal, la nipote di Hitler, ho iniziato a volerne sapere e capire sempre di più. Solo in seguito mi sono posto la questione del modo in cui scriverla".

I suoi romanzi sono tutti thriller storici. Perché?

"Il romanzo storico ha una sua vita interiore e dà anche la possibilità di rendere giustizia e verità a personaggi poco conosciuti. Credo molto nella possibilità di esprimere valori attraverso la scrittura. Tante volte in biblioteca, in mezzo a migliaia di volumi, mi sono chiesto: ‘Perché dovrei aggiungervi un libro mio?’ Mi sono risposto pensando appunto che, attraverso un libro, posso ridare voce a storie dimenticate. E di certo, rispetto a un saggio, un romanzo riesce a raggiungere più persone".

Insomma, le piace questo genere...

"Eppure fino a qualche anno fa mi dedicavo ad altre letture. A ripensarci, tuttavia, il libro della mia vita è stato ‘Il nome della rosa’ di Umberto Eco: da lì è partito il mio percorso, ed era un thriller storico. Dunque sono tornato da dove ho iniziato".

Nicholas Winton è scomparso nel 2015 a 106 anni: come ha incontrato la sua storia?

"Durante il lockdown di tre anni fa, mentre ‘L’angelo di Monaco’ stava viaggiando fra i lettori, un amico mi ha girato un video del 1988: in uno studio della Bbc, a sorpresa, Winton incontrava alcuni dei bimbi (divenuti adulti) che aveva salvato. Immediatamente quella storia mi ha dato un brivido. Ho iniziato ad approfondirla, sono stato più volte a Praga, ho trovato fonti preziosissime. Nel romanzo ho semplicemente aggiunto qualche personaggio di invenzione come Petra, la voce narrante: ma tutto l’impianto è vero".

Che cosa l’ha colpita di Winton? Il suo coraggio?

"La naturalezza con cui, insieme a Doreen e Trevor, affrontò un’impresa che poteva sembrare impossibile, semplicemente perché sentiva che bisognava farlo. Winton non aveva alcun legame con Praga, conduceva una vita agiata, avrebbe potuto voltarsi dall’altra parte, invece sentì che doveva fare qualcosa. In lui e nei suoi amici ho ritrovato lo stesso slancio dei nostri partigiani, che andarono in montagna perché ‘si doveva agire’. Quella che ho raccontato è una storia meravigliosa del Novecento che aspettava solo di essere riscoperta".