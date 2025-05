Fabio Concato e le canzoni di "Altro di me"

Sarà come un fiore di maggio il concerto che Fabio Concato proporrà stasera alle 21 al teatro Storchi di Modena, accompagnato da storici e fantastici amici musicisti, Ornella D’Urbano, arrangiamenti, piano e tastiere, Gabriele Palazzi Rossi, batteria, Stefano Casali, basso, e Larry Tomassini, chitarre. È una delle tappe di "Altro di me", il suo nuovo progetto che prende ispirazione da "L’Altro di me", il brano più introspettivo dell’album "Tutto qua". In questo recital, Fabio Concato esprime il desiderio di ritrovare, nel suo catalogo di 150 canzoni, anche brani non eseguiti da tempo, come "vecchi e cari amici" che si affiancano ai classici grandi successi. Fabio Concato è uno dei protagonisti della nostra musica d’autore: sa narrare in modo molto personale le piccole grandi storie della quotidianità. Nostalgie, ricordi, speranze, rivelazioni e confessioni appena delineate, lampi d’allegria contagiosa e momenti di grande tenerezza popolano il mondo delle sue canzoni, simili a foto, illustrazioni e annotazioni in un diario della memoria che è sempre riuscito a fare breccia sia nell’immaginario che nella sensibilità del pubblico. Un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili. Alcune sue canzoni, come "Domenica bestiale" o "Rosalina" e "Guido piano" sono entrate nell’immaginario collettivo.

