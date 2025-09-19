Fabio Grosso a San Siro. Dopo 15 anni ritrova l’Inter

Sulla panchina del ‘Meazza’ si è già seduto, la stagione scorsa in Coppa Italia, rimediando un 6-1. Ma era il San Siro rossonero, non quello nerazzurro cui qualcosa, Fabio Grosso, inevitabilmente lega. Ne ha già incrociato la Primavera, dell’Inter, quando allenava i ‘babies’ della Juventus, a livello di calcio giovanile, ma questa volta è, o meglio, sarà diverso. Perché, quasi vent’anni dopo, Fabio Grosso incrocia, per la prima volta da allenatore, l’Inter ‘vera’.

Quella con cui giocò, fresco campione del mondo, la stagione 2006/7, incastrando in 23 presenze anche la vittoria di uno scudetto e di una Supercoppa prima di passare alla Juventus. Da ex, quando ancora giocava, in campionato l’ha affrontata due volte con la maglia della Juventus – una vinta e una persa, quest’ultima a San Siro, nell’aprile del 2010 – ma da tecnico mai. Chissà se ce n’è abbastanza per definirla ‘partita speciale’, la gara che domenica attende i neroverdi alla ‘Scala del calcio’ anche per Fabio Grosso. Presentatosi tra l’altro al Mapei Football Center, ieri, tosato di fresco per le foto di squadra ufficiali.

Scaramanzia? Difficile pensarlo, visto che si parla di uno che in carriera ha tutto da giocatore e già parecchio – in B – da allenatore, ma non sfugge come ‘l’incrocio’ tra Fabio Grosso e i nerazzurri aggiunga qualcos’altro ad una partita che già dice tantissimo complici precedenti mai banali. Basterà pensare che le ultime due volte che il Sassuolo ha incrociato l’Inter l’ha battuta in due occasioni su due, poi i neroverdi sono retrocessi e i nerazzurri hanno (stra)vinto lo scudetto, giusto per confermare come dalla gara di domenica ci sia da aspettarsi tutto e il contrario di tutto. Anche perché la fama di ‘ammazzabig’ del Sassuolo in serie A è nota, e la squadra di Grosso l’ha appena ‘rinverdita’ battendo la Lazio e portandosi a 3 punti in classifica. Gli stessi che ha la squadra di Chivu.

Stefano Fogliani