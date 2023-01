Fabrizio Bentivoglio legge Ennio Flaiano

Con ‘Lettura clandestina’, su testi di Ennio Flaiano, torna al Teatro Comunale di Carpi uno dei più bravi attori italiani, Fabrizio Bentivoglio (in foto): l’appuntamento è stasera alle 21. Lo spettacolo è tratto dalla raccolta ‘La solitudine del satiro’, pubblicata postuma da Rizzoli nel 1973: una selezione di articoli che l’intellettuale pescarese (1910 – 1972) aveva scritto fra il 1956 e la morte, per le testate con le quali collaborava ma anche note di diario, aneddoti di viaggio e quotidianità. In scena con lui, voce recitante, ci sarà Ferruccio Spinetti, contrabbasso degli Avion Travel. "Molto citato, ma quanto realmente conosciuto? Facitore proverbiale di aforismi tra i più evocati, Flaiano è stato protagonista di primissimo piano della vita intellettuale italiana, soprattutto in quel periodo fecondo che dalla fine della guerra attraversa il boom economico e porta fino a fine anni Sessanta" ‘Lettura clandestina’, attraverso alcuni suoi brani, ci restituirà "la figura di un uomo che come pochi altri ha saputo raccontare l’Italia per ciò che, incredibilmente, ancora oggi è". L’ideazione dello spettacolo è a cura dello stesso Bentivoglio, l’allestimento è di AidaStudio Produzioni, in collaborazione con Bubba Music e Ater Fondazione; coordinamento artistico e distribuzione a cura di Elena Marazzita.

Maria Silvia Cabri