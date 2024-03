"Facciamo come i tifosi. Non molliamo mai"

Cristian Serpini parte dal "Cabassi" da quasi 3mila persone per commentare il salto in vetta alla classifica del suo Carpi. "Giocare davanti a un pubblico così e una curva così è da pelle d’oca – le sue parole - ma io come ho già detto sabato li ringrazio perché c’erano anche quando andavamo male e li che ci hanno insegnato che non si molla mai e giorno dopo giorno stiamo imparando da loro". Sulla gara il tecnico elogia la gara dei suoi. "La partita è stata decisa da un episodio – spiega – di certo potevamo fare meglio, un po’ per la tensione e un po’ per merito del Ravenna non ci siamo riusciti. Dopo i primi 15’ fatti bene ci ha preso un po’ la paura e abbiamo calciato la palla più che giocarla, ma l’importante era dare continuità alla voglia di non prendere gol che da un po’ abbiamo messo su e che non c’era all’inizio. Dico grazie ai ragazzi, soprattutto a quelli che sono andati in panchina e in tribuna, ora è difficile lasciare fuori della gente, mi dispiace davvero col cuore in mano". Il tecnico racconta del cambio che stava per riguardare Cortesi prima dell’assist decisivo. "E’ vero – ammette - lo stavo togliendo perché non lavorava bene in fase difensiva, lo vedevo compassato, poi Matteo sai che ti può inventare qualcosa e per fortuna non l’ho tolto… Tentoni? Speriamo bene, speriamo che sia poco o niente, lui si è spaventato perché si è già fatto male all’altro ginocchio, ma siamo un po’ più fiduciosi perché a fine gara camminava un po’ meglio". Serpini guarda la classifica ma avvisa. "Sono molto contento – conclude - dobbiamo festeggiare ma il difficile inizia da lunedì: servono i piedi per terra e lavorare per migliorare, adesso gli altri ci inseguono e se pensi di essere arrivato poi ci rimetti. Anche perché noi, Ravenna, Forlì e San Marino siamo in un fazzoletto e con 21 punti è tutto aperto".

Davide Setti