’Facciamo parlare gli oggetti’: ecco il taccuino intelligente

"Facciamo parlare gli oggetti". Daniele Righi e Laura Francesca Bottazzi sono due giovani imprenditori che nello studio di via Prampolini 67 a Modena, dove ha sede la loro società, sfornano con il brand “Contatto Divino” un’idea innovativa dopo l’altra. Dopo l’esordio qualche anno fa con le bottiglie di Ghirlangina, il primo gin interattivo con videomessaggio integrato, hanno rapidamente esteso l’uso dei chip ad altri ambiti e funzioni. Due esempi recenti di oggetti parlanti: i bicchieri intelligenti scelti da Rastal e le confezioni di Parmigiano Reggiano con assistente virtuale, adottate dal Consorzio di tutela. Oggi fanno un ulteriore salto di qualità, presentando alla vigilia di Festivalfilosofia il taccuino “M di Modena”, una nuova realizzazione che sposa tradizione e cultura, in apparenza semplice ma in realtà sofisticata. "È il primo taccuino al mondo interattivo – spiega Righi – unico nel suo genere perché unisce alto artigianato e intelligenza artificiale, con una peculiarità: può essere personalizzato da chi lo usa caricando videomessaggi e altri contenuti, grazie alla tecnologia Nfc e a un assistente virtuale integrato. Così diventa una sorta di capsula del tempo e uno scrigno indelebile di emozioni: è garantito per cento anni e infiniti cicli di lettura".

Il taccuino è fatto interamente a mano. La copertina, firmata dall’artista Nerokina e incisa a laser, è un tributo a Modena e alle sue eccellenze, con un disegno suggestivo curato nei minimi dettagli. Ma come funziona? "Basta avvicinare uno smartphone: il taccuino inizierà a parlare". E non solo di emozioni familiari. "L’assistente virtuale è dedicato a Modena – aggiunge Bottazzi – e può rispondere in tempo reale a domande sulla città in tutte le lingue del mondo". Insomma, è anche una guida turistica aggiornata. "M di Modena" debutta venerdì in centro. Sarà disponibile in anteprima nel negozio di “Made in Modena travel”, ampio contenitore di modenesità nato da un’idea di Laura Tancredi. E il costo? Intorno ai 20 euro la versione base. Non a caso è stato scelto per il lancio il week end di Festivalfilosofia. "Il tema di quest’anno, Paideia, si sposa perfettamente al taccuino – conclude Righi – In piazze e cortili si parlerà di scuola, conoscenza e formazione, il nostro oggetto è pensato proprio per diffondere informazioni tra passato e presente". Intanto anche Ghirlangina sta facendo strada: la bottiglia parlante è stata scelta da Eataly per i suoi negozi italiani, con la prospettiva di proporla anche in altri mercati europei.

Eugenio Tangerini