"Facciamo sentire le nostre idee"

"Noi siamo sicuri delle nostre idee. Oggi protestiamo contro il decreto sicurezza, che secondo noi ha punti inqualificabili, come il fatto che viene repressa la difesa passiva. Ma non solo: pensiamo che sia un decreto che influisce anche sulla libertà di parola. Invece di concentrarsi sulla sicurezza del lavoro, dove più di mille persone muoiono, il problema della sicurezza diventa se occupi la strada davanti alla fabbrica – questo il commento di Franco Bertoli, presente ieri in occasione della Street Parade –. Sono cose inaccettabili e noi dobbiamo batterci affinchè il decreto non passi".