Facciata della chiesa ripulita dalle erbacce

La chiesa di San Francesco ripulita dalle erbacce: non è certo passata inosservata la nuova ‘immagine’ della chiesa, dopo che ieri mattina una squadra di esperti ha provveduto a rimuovere e bonificare il verde che dal sisma del 2012 stava sempre più avvolgendo San Francesco, rendendola irriconoscibile in molte sue parti. L’opera di pulizia ha riguardato sia la facciata e la scalinata che danno su via Trento Trieste, che la parte laterale, su via san Francesco e quella posteriore che dà su via Catellani. Pur restando transennata, come lo è da 11 anni, i passanti hanno potuto ‘rivedere’ la fontanella e una panchina verde che erano ormai state sommerse dalla vegetazione. La chiesa, una delle più antiche di Carpi, è chiusa dal sisma del 2012, e si trova in uno stato di semi abbandono in attesa che inizi i lavori di ristrutturazione e recupero. Sulle transenne campeggia da qualche anno uno striscione con scritto ‘San Francesco c’è’, posto dai gruppi parrocchiali per testimoniare alla città che, nonostante la chiusura della chiesa, le attività non hanno mai smesso di essere realizzate.