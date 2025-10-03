"Fact checker indipendenti hanno segnalato il mio post"

"Vorrei raccontare un fatto che per me è inquietante". Comincia così il post con il quale il sindaco di Fiorano Marco Biagini dà conto di quanto accadutogli su Facebook. "Due giorni fa – scrive – ho postato un report di due decisioni del consiglio comunale in merito alla devoluzione del gettone consigliare e di altre prese di posizione dell’assemblea su ciò che sta accadendo in Palestina. Erano fatti brevemente riportati con due foto dell’area in oggetto. Meta, che è la società che controlla Facebook, attraverso dei ‘fact checker indipendenti’ non ben identificati, ha segnalato la mia pagina". Ha chiesto conto della segnalazione, Biagini, "e la decisione è stata confermata. Il mio post – aggiunge il primo cittadino di Fiorano – è stato segnalato e l’ho rimosso: io posso ancora vederlo, ma è indicato come ‘segnalato’, quasi a ricordarmi che ove ripetessi determinati concetti potrei incorrere in sanzioni come, immagino, la sospensione o la limitazione della visibilità". Oltre ad un ovvio disappunto, Biagini manifesta anche una certa preoccupazione. "Il post – aggiunge il sindaco – non era offensivo, non riportava opinioni personali, ma semplicemente dava conto di quanto deciso dal consiglio comunale circa la devoluzione del gettone di presenza ad Emergency e dell’approvazione di due ordini del giorno con cui i gruppi di maggioranza manifestavano sostegno e solidarietà alla missione umanitaria della "Global Sumud Flotilla" e al popolo palestinese, con cui a mio avviso, e come ho scritto, il Comune di Fiorano ribadisce il proprio impegno per la difesa dei civili, dei diritti umani e della pace". Tra l’altro, Biagini registra come i ‘fact checker indipendenti’ non abbiano avuto lo stesso zelo nei confronti di un post, identico a quello postato su Facebook, che il sindaco di Fiorano ha invece messo sul suo profilo instagram. Nascono anche da queste ‘disparità’ le inquietudini di Biagini. "Il post era una comunicazione a suo modo istituzionale, con un sindaco, ovvero io, che dava conto di atti ufficiali del consiglio comunale di cui fa parte. Ma sono perplesso anche – aggiunge Biagini – come cittadino: significa che su determinate parole i social si attivano per ‘trattare’ determinati argomenti come ritengono più conveniente".

s.f.