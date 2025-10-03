Il sindaco fischiato

Sergio Gioli
Il sindaco fischiato
Modena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Corteo FlotillaScontri BolognaSciopero 3 ottobreSub mortoGiunta MarcheGiro dell'Emilia
Acquista il giornale
Cronaca"Fact checker indipendenti hanno segnalato il mio post"
3 ott 2025
STEFANO FOGLIANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Modena
  3. Cronaca
  4. "Fact checker indipendenti hanno segnalato il mio post"

"Fact checker indipendenti hanno segnalato il mio post"

Il sindaco di Fiorano, Marco Biagini: "Avevo condiviso decisioni istituzionali. La società Meta ha però deciso di limitare la visibilità ed è preoccupante".

Il sindaco di Fiorano, Marco Biagini: "Avevo condiviso decisioni istituzionali. La società Meta ha però deciso di limitare la visibilità ed è preoccupante".

Il sindaco di Fiorano, Marco Biagini: "Avevo condiviso decisioni istituzionali. La società Meta ha però deciso di limitare la visibilità ed è preoccupante".

"Vorrei raccontare un fatto che per me è inquietante". Comincia così il post con il quale il sindaco di Fiorano Marco Biagini dà conto di quanto accadutogli su Facebook. "Due giorni fa – scrive – ho postato un report di due decisioni del consiglio comunale in merito alla devoluzione del gettone consigliare e di altre prese di posizione dell’assemblea su ciò che sta accadendo in Palestina. Erano fatti brevemente riportati con due foto dell’area in oggetto. Meta, che è la società che controlla Facebook, attraverso dei ‘fact checker indipendenti’ non ben identificati, ha segnalato la mia pagina". Ha chiesto conto della segnalazione, Biagini, "e la decisione è stata confermata. Il mio post – aggiunge il primo cittadino di Fiorano – è stato segnalato e l’ho rimosso: io posso ancora vederlo, ma è indicato come ‘segnalato’, quasi a ricordarmi che ove ripetessi determinati concetti potrei incorrere in sanzioni come, immagino, la sospensione o la limitazione della visibilità". Oltre ad un ovvio disappunto, Biagini manifesta anche una certa preoccupazione. "Il post – aggiunge il sindaco – non era offensivo, non riportava opinioni personali, ma semplicemente dava conto di quanto deciso dal consiglio comunale circa la devoluzione del gettone di presenza ad Emergency e dell’approvazione di due ordini del giorno con cui i gruppi di maggioranza manifestavano sostegno e solidarietà alla missione umanitaria della "Global Sumud Flotilla" e al popolo palestinese, con cui a mio avviso, e come ho scritto, il Comune di Fiorano ribadisce il proprio impegno per la difesa dei civili, dei diritti umani e della pace". Tra l’altro, Biagini registra come i ‘fact checker indipendenti’ non abbiano avuto lo stesso zelo nei confronti di un post, identico a quello postato su Facebook, che il sindaco di Fiorano ha invece messo sul suo profilo instagram. Nascono anche da queste ‘disparità’ le inquietudini di Biagini. "Il post era una comunicazione a suo modo istituzionale, con un sindaco, ovvero io, che dava conto di atti ufficiali del consiglio comunale di cui fa parte. Ma sono perplesso anche – aggiunge Biagini – come cittadino: significa che su determinate parole i social si attivano per ‘trattare’ determinati argomenti come ritengono più conveniente".

s.f.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata