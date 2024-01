Fai, la delegazione di Modena compie trent’anni

"Grazie per il vostro impegno e per il lavoro che svolgete per dare valore allo straordinario patrimonio di Modena. Andiamo avanti insieme e continuiamo a collaborare per renderlo ancora più prezioso e attrattivo". Così il sindaco Gian Carlo Muzzarelli ha accolto in Municipio, nel pomeriggio di ieri, i rappresentanti della Delegazione Fai di Modena, guidati dal presidente Vittorio Cavani, per festeggiare insieme i trent’anni della delegazione modenese, che può contare su 3.200 iscritti, e ricordare, come ha detto il presidente, "i primi trent’anni di collaborazione con il Comune e il cammino ancora da fare insieme".