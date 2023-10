FAI, San Francesco svela i suoi segreti

Un’occasione importante, per i tantissimi sassolesi che la conoscono, perché è la chiesa simbolo di Sassuolo, ma non ne conoscono storia, segreti e tesori, per osservare da vicino San Francesco in Rocca. Oggi e domani, infatti, in occasione delle Giornate del FAI, questo scrigno barocco apre le proprie porte, dalle 9 alle 17, ai visitatori che verranno tra l’altro accompagnati, durante le visite, da ciceroni d’eccezione, ovvero gli studenti dell’Istituto Elsa Morante addestrati all’uopo. Oltre che oggetto di devozione plurisecolare all’interno di San Francesco è custodito il Santissimo Tronco.

s.f.