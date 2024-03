Fai Trio Chagall ospite al San Carlo

La stagione di ’MusicaCantoParola’ (curata dalla Gioventù Musicale e dal coro Gazzotti) abbraccia le Giornate di primavera del Fai per una speciale ‘maratona’ di cultura e di note, domani al teatro San Carlo. Si inizierà alle 18 con un intervento a cura della delegazione Fai di Modena: il capodelegazione Vittorio Cavani e Giulio Ferrari, presidente dell’associazione Via Vandelli, ripercorreranno luoghi e curiosità di questa 32ª edizione delle Giornate dedicate al patrimonio culturale, storico e paesaggistico d’Italia, con interviste e proiezioni. Alle 19.30 si potrà partecipare a un buffet con prodotti del territorio (prenotazioni a segreteriagmimo@gmail.com). Alle 20.30, poi, spazio alla musica con il talentuoso Trio Chagall (foto), più giovane gruppo arrivato in vetta al prestigioso Premio Trio di Trieste. Fondato nel 2013 da Edoardo Grieco, Francesco Massimino e Lorenzo Nguyen, si è distinto nella ricerca di soluzioni interpretative raffinate. Spazieranno dal Romanticismo di Mendelssohn e Schumann alle atmosfere contemporanee di Domenico Turi. Nel giugno dello scorso anno il Trio Chagall è stato nominato Ycat Artist e in settembre ha vinto il primo premio alla prestigiosa Schoenfeld International String Competition di Harbin, in Cina. In entrambi i casi, si è trattato della prima volta in cui questi riconoscimenti sono stati assegnati a un ensemble italiano. Con questo concerto si apre ’Musicamoremio’, in collaborazione con Modenamoremio: grazie a uno speciale voucher, i negozi associati potranno invitare i loro clienti ad assistere allo spettacolo pagando 5 euro anziché 13.

Stefano Marchetti