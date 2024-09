"Fai una spesa con il cuore". L’iniziativa della Croce Rossa

‘Fai una spesa con il cuore’: questo il nome dell’iniziativa organizzata e promossa dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Carpi. Si tratta di una raccolta alimentare che è in programma per sabato mattina, dalle 8 alle 12, nella sede del supermercato Conad di via Carlo Marx, 99. Un tema, quello del sostegno alle famiglie indigenti del territorio, che da sempre è sostenuto dal comitato locale della Croce Rossa, mediante la distribuzione di generi alimentari e prodotti di prima necessità, che effettua in stretta collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di Carpi. "Le famiglie bisognose aumentano e i beni sono sempre più difficili da reperire – afferma il presidente Fabrizio Fantini –. Per questo abbiamo deciso di fare di più e raccogliere alimenti e prodotti da mettere a disposizione di chi ha più bisogno".

A chi si recherà a fare la spesa sabato mattina al Conad ‘di Quartirolo’ sarà data una sportina e un elenco degli alimenti a lunga conservazione e generi di prima necessità di cui c’è maggiore bisogno. "Lo slogan scelto bene rispecchia il nostro intento che vuole essere quello di tutti: mettere cuore, un piccolo gesto di solidarietà, che unito a quello degli altri può trasformarsi in un ‘mare’ di bene".

m. s. c.