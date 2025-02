Fake news, come riconoscerle. L’Abc della corretta informazione

Capita spesso negli ultimi tempi di sentir parlare di fake news, sta diventando sempre più difficile capire quali informazioni siano vere o false e quali siano oggettive o soggettive. Per chi non lo sapesse le fake news sono notizie false che vengono diffuse deliberatamente.

A prima vista, le fake news assomigliano alle notizie o ai reportage classici. Tramite le fake news, chi crea cerca di manipolare l’opinione pubblica. Notizie false possono creare panico e confusione. Pensiamo alle false notizie su crisi finanziarie o emergenze sanitarie che possono portare a reazioni esagerate e non necessarie.

La diffusione di notizie false mina la fiducia nelle fonti di informazione legittime, rendendo più difficile per le persone distinguere tra ciò che è vero e ciò che è falso.

La gente crea le fake news per diversi motivi:

– Creare confusione nella società immettendo notizie apparentemente convincenti e serie;

– Utilizzare i social media a scopo personale (come ad esempio pubblicizzarsi o fingersi vittime di un’ingiustizia);

– Convincere persone poco istruite/informate e indirizzarle a schierarsi per un partito politico, contro persone importanti, fastidiose a coloro che l’hanno creata o contro aziende o gruppi industriali senza colpe.

E i social…

I social media sono un ottimo terreno per le fake news, infatti la maggior parte degli adolescenti del giorno d’oggi si basa sulle informazioni che legge sul web senza saperne la provenienza.

Allora sorge un dubbio: come distinguere informazioni errate da quelle affidabili?

– Il controllo delle fonti: da dove provengono le informazioni? Da siti affidabili oppure da social media?

– La verifica dei fatti: questa notizia è attuale? Questo argomento è riportato anche su altri canali noti e seri? Cosa scrivono al riguardo?

L’Unione Europea

L’Unione Europea si sta muovendo con ampio anticipo per redigere una normativa anti fake news in vista delle elezioni comunitarie del prossimo anno.

L’intelligenza artificiale

Con l’intelligenza artificiale si corre il rischio che le notizie false, già diffusissime sul web, crescano a dismisura; e che la disinformazione aumenti grazie all’uso di software come ChatGpt, Dall-E, Bing AI, Bard e simili che si nutrono delle informazioni che trovano in rete. Uno studio mette in guardia proprio su questo particolare aspetto dell’utilizzo di intelligenze artificiali generative e su come possano causare false credenze in soggetti che indirizzano le proprie ricerche partendo da presupposti sbagliati.

Non stiamo dicendo di non fidarsi di nessuno ma semplicemente di prestare più attenzione alle notizie che provengono dall’esterno che a volte possono ingannare anche se sembrano apparentemente vere.

Sebastiano Bonazzi e Alessandro Bulgarelli, ’G. Fassi’ (2^B)