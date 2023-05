Fake news e ’sciacalli’ nelle case

Sciacalli in azione nelle zone del maltempo in Emilia. Alla sala operativa della Polizia Locale di Modena sono arrivate segnalazioni da parte di residenti in case sparse del territorio su persone che, nella tarda mattinata di ieri, si sono qualificate come ’Protezione civile’ invitando a lasciare le abitazioni. Al momento non esiste nessun invito in questo senso, fanno sapere anche in Comune, e nessun operatore della Protezione civile ha diffuso questo tipo di comunicazioni. La Polizia Locale di Modena sta approfondendo le segnalazioni per individuare gli autori di questo "evidente tentativo di sciacallaggio", che aveva probabilmente l’obiettivo di aver campo libero per mettere a segno furti nelle case.

Occhio inoltre ai ‘fake’ (false notizie) che girano sui social, anche in queste ore drammatiche per l’Emilia-Romagna colpita dalle alluvioni. In Comune a Modena confermano che si stanno moltiplicando le segnalazioni di un video con strada allagata indicata come tangenziale di Modena, uscita 11. Si tratta di immagini, probabilmente dell’A14, che non hanno nulla che fare con Modena. Le decine di richieste di chiarimento arrivate alle sale operative distolgono gli operatori dal lavoro che stanno svolgendo.