Falcinelli allo Spezia. Ora fiducia ad Abiuso?

Sono e saranno giorni delicati, questo è poco ma sicuro. Gennaio è sempre stato molto caldo a differenza di quel che il meteo racconta solitamente, Bianco e il Modena hanno il dove di isolarsi e di compattarsi perché non esiste altro modo per affrontare la burrasca anche se, in questo momento, la burrasca ha preso in pieno i canarini e quasi non resta che attendere passi senza fare ulteriori danni. A soffiare sul forte vento che sta spazzando via determinate certezze, c’è anche il mercato e dopo Palermo erano attesi sviluppi intorno a varie situazioni. Al "Barbera" non è passata inosservata la panchina di Falcinelli, per l’intera partita. L’attaccante canarino sarà un nuovo giocatore dello Spezia, in queste prime ore della settimana il pressing del club ligure iniziato una decina di giorni fa (ancor prima in estate, quando c’era stato già un approccio) ha dato i suoi frutti e ieri è stato ufficializzato il trasferimento, con bonus pro Modena in caso di salvezza dei liguri. D’Angelo lo ha individuato da tempo per rinforzare la sua squadra soprattutto con quel pizzico di esperienza in più utile, magari, a salvare la pelle nella tremenda corsa salvezza. Falcinelli sarebbe andato a scadenza di contratto a giugno, motivo in più per anticipare già ora il suo trasferimento visto che lo Spezia propone un contratto più duraturo (pare un anno e mezzo) e la possibilità di giocare ancora a determinati livelli. Il Modena saluta così uno dei giocatori che fu tanto prezioso nell’economia del gioco di Tesser nella salvezza ottenuta al termine dello scorso torneo.

Con Bianco, qualche alternanza di troppo ma quando è stato utilizzato da titolare Falcinelli ha di nuovo mostrato di essere molto importante, magari non da prima punta ma da seconda da trequartista inventato. Attenzione a quel che accadrà ora o, meglio, a quel che il Modena ha pensato per il prossimo futuro. Forse convinto dal modo in cui ha dato il suo contributo a Palermo, Vaira (e Bianco) ha scelto di dare fiducia a Fabio Abiuso. La rete al "Barbera" e la buona prestazione complessiva condita pure da quella occasione clamorosa negli ultimi minuti, hanno spinto tutti a frenare sul possibile prestito in C e, di conseguenza, all’arrivo di un’altra punta che, teoricamente, doveva essere Edoardo Soleri. Il destino, a volte molto crudele, ha voluto però che il rosanero diventasse eroe nel pomeriggio di sabato complicando il mercato. La morale di questa favola diventa una. Fuori Falcinelli e dentro... Abiuso. Sperando che la beata gioventù del ragazzino con il Modena nel cuore sia l’ingrediente che serva ad uscire dalla crisi.

Alessandro Troncone