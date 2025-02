Falcone e Borsellino, l’ultima estate

Il 1992 è l’anno delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, un anno drammatico e cruciale che cambia per sempre la storia dell’Italia. ‘L’Ultima Estate. Falcone e Borsellino 30 anni dopo’, che andrà in scena domani sera alle 19 al Teatro Storchi di Modena, ripercorre gli ultimi mesi di vita dei due magistrati palermitani attraverso fatti noti e meno noti, per raccontare fuori dalla cronaca la forza di quegli uomini, la loro umanità, il loro senso profondo dello Stato.

Lo spettacolo è prodotto da Emilia-Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale dal progetto di Simone Luglio (Falcone nella serie Rai ‘La mafia uccide solo d’estate’), che sarà sul palco insieme a Giovanni Santangelo, sul testo di Claudio Fava, ex presidente della Commissione antimafia in Sicilia ma anche scrittore (ha firmato la sceneggiatura del film ‘I cento passi), e con la regia di Chiara Callegari.

"Giovanni Falcone e Paolo Borsellino – spiega Chiara Gallegari – sono qui raccontati nella dimensione più autentica e quotidiana, che nulla toglie al senso della loro battaglia. ‘L’Ultima Estate’ si pone come un mosaico di eventi, un delicato intrecciarsi di momenti ironici e amari, pubblici e intimi. I due protagonisti, per una volta sottratti alle ritualità e alle mitologie, si interrogano e si raccontano, si confrontano tra loro e con lo spettatore, portandolo a rivivere momenti fondamentali della loro amicizia, oltre che della storia di questo Paese".

Lo spettacolo inverte l’ordine cronologico: si parte dalla fine. Dalla loro morte, con i telegiornali italiani e stranieri che ne danno la notizia. In scena la macchina da scrivere, i faldoni, le sedie, le giacche, l’ufficio in cui tutto è iniziato.

"Due attori sul palco, dall’incredibile somiglianza – prosegue Simone Luglio - ed elementi scenici ridotti all’essenziale, perché´ padrona della scena deve essere la parola. Parole recitate, confidate a un microfono, affidate ai tasti di una macchina da scrivere, riprodotte da un registratore, a volte ridotte al silenzio di fronte ai ricordi".

Nato nel 2021 in occasione di ‘Collegamenti’, il Festival sulla legalità con la direzione di artistica di Simone Luglio che si tiene a Canicattì, città tristemente nota per i giudici Antonio Saetta e Rosario Angelo Livatino uccisi dalla mafia, lo spettacolo è stato presentato in forma di studio alla presenza di Fiammetta Borsellino e di Leonardo Guarnotta, collega di Falcone e Borsellino ai tempi del pool antimafia.

"Un viaggio nel tempo con due guide d’eccezione – concludono Calegari e Luglio - e una domanda sospesa: quale parte tocca a noi, adesso?".