Falde, leggero miglioramento

Secondo l’Osservatorio Falde Emilia-Romagna, l’inizio della stagione primaverile mostra un quadro di sensibile miglioramento sull’intero territorio regionale rispetto a fine febbraio. Facendo eccezione per la provincia di Piacenza, che registra un lieve peggioramento del gap e un ulteriore abbassamento di profondità, la condizione delle falde freatiche – grazie al positivo contributo delle perturbazioni della scorsa settimana e all’incremento delle temperature che ha favorito lo scioglimento delle nevi in alta quota – evidenzia una situazione di ricarica degli acquiferi. Le rilevazioni di Acqua Campus Cer-Anbi, raccolte da un sistema di rete costituito da sensori di monitoraggio sull’intero territorio, indicano che, pur permanendo deficitario lo stato complessivo della falda freatica – Reggio Emilia mostra ancora il valore maggiormente critico dell’intera regione – spostandosi via via verso est si può notare un debole trend positivo che vede la Romagna in condizioni prossime alla media storica (periodo 1997-2016). Tuttavia ciò non sarà sufficiente a colmare l’attuale deficit che, in assenza di fenomeni particolarmente significativi nel medio periodo, appare destinato ad un nuovo progressivo peggioramento. Nel dettaglio al 22 marzo Modena ha un deficit pari a -44% (-57% la settimana scorsa).