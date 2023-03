"Fallimento Donnini, cambia il piano frantoi"

Ci potrebbero essere presto clamorose novità sul fronte delle escavazioni di ghiaia nel territorio del comune di San Cesario. Ad ammetterlo è la stessa amministrazione comunale, che ieri ha indirettamente risposto a una interrogazione presentata, l’altro ieri, dal consigliere di opposizione Mirco Zanoli, dopo che lo stesso ha appreso dal "Portale dei creditori" che in data 11012023, presso il Tribunale di Modena, è stata avviata una procedura di liquidazione giudiziale riguardante la ditta Granulati Donnini S.p.A..

"Sottolineato che – rileva Zanoli - tale azienda ha operato per decenni sul nostro territorio nel settore delle attività estrattive…mi chiedo se le opere compensative concordate con l’azienda Granulati Donnini S.p.A siano o meno coperte da fidejussione bancaria e… cosa ne sarà dei frantoi esistenti lungo il fiume Panaro e di quelli in progetto come il mega frantoio del polo 9 ad Altolà…". Da parte sua, l’amministrazione comunale sancesarese ieri ha rilasciato un comunicato, in cui precisa: "Smantellamento dei vecchi frantoi e stop alla costruzione del nuovo impianto del polo 9 di Altolà: sono questi gli obiettivi dell’Amministrazione comunale nell’ambito della procedura di fallimento della Granulati Donnini. Sono iniziati da tempo i contatti tra il Comune e il curatore della procedura fallimentare per la gestione dei temi aperti con l’azienda. La pubblicazione della liquidazione giudiziale della Granulati Donnini apre infatti opportunità di ridiscutere gli accordi inseriti nel Piano Attività Estrattive (PAE) del 2009. Ora che l’attività estrattiva sta volgendo al termine, infatti, si aprono nuove ipotesi e l’Amministrazione cercherà di perseguire nuovi obiettivi dovuti al cambio di scenario. A partire, ovviamente, da quanto dovuto al Comune, ma non solo. Infatti, a parere dell’Amministrazione Comunale, l’avvicinarsi del termine delle operazioni di escavazione previste dal PAE rende oggi superflua la realizzazione del nuovo frantoio del polo 9 di Altolà; seppur previsto dagli accordi sottoscritti, l’Amministrazione chiederà comunque lo stop alla costruzione del nuovo impianto. Un’opera superata che va fermata". Il sindaco Francesco Zuffi aggiunge: "Proveremo a trasformare questo problema in un’opportunità, cercando di avviare già da quest’anno lo smantellamento dei frantoi lungo fiume e contemporaneamente evitare la realizzazione di quello nuovo. Si tratta di un’ipotesi di scenario inedita, finora non possibile a causa degli accordi sottoscritti in passato nel PAE".

