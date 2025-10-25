Falso Made in Italy. Maxi sequestro di caschi: "Contraffatti e pericolosi"

Caschi contraffatti e non solo, alcuni dei quali anche potenzialmente pericolosi. Sono quattro le aziende finite nei guai per vendita di prodotti con segni mendaci e altri reati dopo essere finite nel mirino della guadia di Finanza di Torino che – attraverso mirate indagini – ha scoperto un vasto giro di prodotti per moto e bici appunto contraffatti.

Parliamo dell’operazione ‘Non ci casco’, inchiesta coordinata dalla Procura del capoluogo piemontese contro le frodi nel settore degli accessori per moto e auto e a tutela del Made in Italy. I finanzieri hanno individuato siti di stoccaggio del citato materiale anche nella nostra provincia, tenendo presente come siano finiti sotto sequestro ben 5,5 milioni di prodotti, tra cui 144mila caschi per moto e bici.

Quattro, appunto, le imprese coinvolte, i cui rappresentanti sono stati denunciati per vendita di prodotti industriali con segni mendaci e, in un caso, anche per frode in commercio e importazione di prodotti pericolosi per l’incolumità delle persone.

L’indagine, condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, ha permesso di scoprire una vasta rete di distribuzione di accessori e dispositivi di protezione di origine estera, come caschi, visiere, batterie per auto, catene da neve e altro. I prodotti provenivano per lo più da Cina e Vietnam ma – è emerso dalle indagini –, venivano commercializzati come prodotti italiani grazie a confezioni e marchi che richiamavano la bandiera tricolore e l’italianità dei brand. Nel corso delle perquisizioni, eseguite nella nostra provincia così come a Milano, Mantova, Verona, Vicenza, Bologna, sono stati trovati milioni di articoli falsamente etichettati.

Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in oltre 90 milioni di euro.

Per diecimila caschi da moto e cinquemila da bici l’autorità giudiziaria ha disposto perizie tecniche, che hanno evidenziato gravi carenze strutturali e l’assenza dei requisiti minimi di sicurezza previsti dalla normativa europea, quindi la non omologabilità.