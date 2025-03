Fame di alloggi, Galavotti: "Riqualificare non basta. Ora case a prezzi più bassi"

"La sola riqualificazione può non essere necessaria a dare le giuste risposte e, di conseguenza, rende più probabile la speculazione e la rendita di posizione per i proprietari degli immobili interessati". Mauro Galavotti, consigliere delegato della società cooperativa Cme, consorzio che include 300 imprese, riprende le riflessioni dell’urbanista Ezio Righi a proposito della valutazione degli alloggi effettivamente disponibili sul mercato immobiliare modenese. Righi ha evocato la necessità di "un programma di tremila abitazioni di edilizia convenzionata, analogo a quello attuato dalla giunta Barbolini con Palma Costi: servono 75 dei 117 ettari che la legge regionale ammette all’urbanizzazione? Si convocano in successione i proprietari dei terreni idonei: a chi accetta di cedere volontariamente tre quarti del terreno a un prezzo riferito al valore agricolo rimane un quarto edificabile privatamente; se non accetta, avanti un altro".

Righi, dice Galavotti, "se ne occupa con la competenza di chi conosce bene il problema e ci riporta a valutazioni più reali rispetto alle imprudenti valutazioni, non meglio specificate, di 12mila alloggi vuoti di cui si era parlato nel convengo di Palazzo Ducale".

È indubbio, sottolinea Galavotti, che esista una notevole disomogeneità tra la richiesta e necessità di alloggi e quanto disponibile sul mercato. "A mancare è soprattutto l’offerta di alloggi a prezzi e canoni calmierati per soddisfare le esigenze anche delle fasce meno abbienti della popolazione". In passato, come giustamente mette in evidenza l’architetto Righi, "la risposta a questa necessità era fornita dalla politica dei Peep perseguita con determinazione dal Comune. Negli ultimi anni abbiamo assistito a un progressivo abbandono di questa politica a favore di una non meglio meditata salvaguardia del suolo. Si è arrivati ad escludere dal Pug la più rilevante area a destinazione Peep (piano di edilizia economica e popolare), cosa per Modena del tutto inusuale". Non solo, "si è rinunciato da parte del Comune all’utilizzo della quota, spettante alla amministrazione, di aree edificabili, a favore dell’intervento privato. Ormai la disponibilità di edilizia convenzionata è del tutto residuale e perfino le cooperative di abitazione non riescono a svolgere il ruolo che, in passato consentiva di immettere sul mercato alloggi a prezzi calmierati per i loro soci a cui oggi offrono prevalentemente alloggi a prezzi paragonabili a quelli di qualsiasi immobiliare".

Oltre agli alloggi a prezzi calmierati mancano anche soluzioni abitative per studenti e lavoratori fuori sede. "Non è con roboanti annunci di più o meno fantomatici interventi di riqualificazione di edifici che presentano complessità e criticità notevoli e costose che si possa dare una risposta che faccia incontrare la domanda con l’offerta". Per Galavotti, per rendere possibile questo incontro occorre "abbassare i prezzi. Oggi però, rispetto al passato illustrato da Righi, quando grazie ai Peep si misero a disposizione dei modenesi alloggi a prezzi inferiori di un terzo rispetto al mercato libero, vi sono alcune componenti ostative". La più importante è il costo di costruzione: "Rispetto ai prezzi medi di mercato avvicina molto di più che in passato il possibile prezzo di vendita al costo puro, erodendo quasi interamente i margini reddituali per le imprese, anche in presenza di costi molto contenuti dei terreni". Pesano le tensioni internazionali, ma anche, se non soprattutto, l’effetto distorsivo del 110%". Non sarà pertanto facile "trovare soluzioni. Ma anche su questo la proposta dell’architetto Righi di tornare, di fatto, alla proposta del 70/30 che caratterizzava i Peep può essere un buon punto di partenza, accompagnato però da uno sforzo comune che coinvolga in pieno l’amministrazione comunale per la semplificazione delle tipologie costruttive".

Questo "non vuol assolutamente dire che si riapplica una politica di consumo dei suoli, rimanendo anche al di sotto dei limiti imposti dalla legge Regionale e che si rinuncia a procedere per riqualificazioni dell’esistente. Ci si deve però rendere conto che la sola riqualificazione può non essere necessaria a dare le giuste risposte e, di conseguenza, rende più probabile la speculazione e la rendita di posizione per i proprietari degli immobili interessati".