Fame di parcheggi, spuntano 40 nuovi stalli

La crisi dei parcheggi disponibili a Sassuolo, e segnatamente in centro storico, è ben nota. Molte auto, molti residenti, molte abitazioni prive di rimessa o cortile da adibire a ricovero della propria vettura congiurano ai danni degli automobilisti. In soccorso dei quali prova, tuttavia, ad andare l’Amministrazione Comunale. Che di qualche piazzola ‘propria’ dispone, e ne ha individuate una quarantina collocate tra il parcheggio sotterraneo del comparto ex Cavedoni di viale XX settembre (l’entrata carraia è su traversa Barozzi, a ridosso del parchetto delle Rimembranze) e il cosiddetto ‘Cavallerizza Parking’, ovvero il garage sotterraneo di via Racchetta, in fregio alla cosiddetta Cavallerizza Ducale.

Una trentina di posti nel primo caso, una dozzina nel secondo: la Giunta, con apposita delibera, ha dato mandato a Sassuolo Gestioni Patrimoniali di predisporre tutti gli atti propedeutici alla ‘cessione’. Che, tuttavia, non sarà gratuita, nel senso che ogni assegnatario pagherà, per il suo stallo, 100 euro al mese, con incasso previsto, in caso di occupazione di tutti gli spazi, di poco più di 51mila euro.

L’atto predisposto dall’Amministrazione che ha in SGP il destinatario parla, in premessa, della necessità ‘di dare un evidente contributo alla soluzione del problema della sosta degli automezzi nel centro storico ampliando il numero dei posti auto da assegnare’ ed escogita questa formula di ‘assegnazione in uso’ a richiedenti che potranno farne richiesta una volta che SGP avrà ultimato le procedure di ‘cessione’. L’atto, inoltre, predetermina i criteri di assegnazione, di cui SGP dovrà tenere conto e tra questi, oltre l’ordine di presentazione delle domande, c’è anche quello di ‘garantire priorità ai residenti e a coloro che esercitano attività lavorativa nel territorio del Comune di Sassuolo’.

Gli stalli, vale la pena ricordarlo, si trovano al coperto, all’interno di autorimesse chiuse, e garantirebbero agli assegnatari, ove se ne presentassero, di poter disporre di un proprio posto senza ‘diventare matto’ a cercarne uno, spesso introvabile, in superficie. E senza ricorrere a Sassuolo Due, che è spazio molto più ‘periferico’, rispetto al centro, degli altri due spazi e soprattutto, oltre a non godere di reputazione granchè, viene chiuso dalle 22 alle 6 rendendo di fatto inutilizzabili, nottetempo, le vetture che vi vengono lasciate in sosta.

Stefano Fogliani