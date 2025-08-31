Tragedia sfiorata nella villa: "Disagi psichici spesso sottovalutati. Madre e sorella sono molto scosse"

Modena, 31 agosto 2025 – "I nostri assistiti sono scossi. Cercheremo di parlare con loro in questi giorni per capire meglio cosa sia successo ma il problema è legato allo stato di salute mentale del figlio" . A parlare sono le avvocatesse Maria Larossa e Cecilia Ferraresi che rappresentano, rispettivamente la madre e il padre del 23enne arrestato per tentato omicidio dopo che ha colpito i genitori quasi a morte. "E’ l’ennesimo dramma di un disagio mentale che richiede attenzione - sottolineano. Spesso viene sottovalutato e se ne parla, emerge soltanto quando accadono episodi gravi. E’ un fenomeno, quello del disagio psicologico che andrebbe affrontato a 360 gradi". Venerdì sera tutto sarebbe nato da motivi futili: un piccolo diverbio familiare che ancora non è chiaro e deve essere accertato.

Padre Giuliano Stenico del Ceis. A destra, l’ospedale di Baggiovara

"I nostri assistiti sono preoccupati per il figlio. Seppur la nostra cliente in particolare abbia subito violenza e riportato lesioni gravi ha subito espresso preoccupazione per il ragazzo, in stato di evidente disagio psicologico".

Ad intervenire e affrontare il tema del disagio psicologico in particolare nei giovani è anche padre Giuliano Stenico, fondatore del Ceis. "Certamente c’è un disagio che tende a crescere, lo dicono le statistiche. Un aumento esponenziale in particolare tra i giovani; gli adolescenti di seconda generazione e si acuisce soprattutto all’aumentare delle difficoltà, soprattutto nella costruzione della propria identità che è un percorso difficile” afferma Stenico. “L’uso di sostanze è uno degli elementi critici ma, probabilmente, questo ragazzo aveva problemi psichici precedenti. Noi, come Ceis in tutte le comunità che abbiamo notiamo comunque in aumento significativo di situazioni con problematiche psichiche rilevanti: ricordiamo per questo a Psichiatri molto bravi che ci aiutano ma i comportamenti non sono tutti prevedibili. È fondamentale costruire con i servizi una rete: dalla malattia mentale, alla dipendenza al disturbo del Comportamento alimentare - precisa Stenico -. Dietro ai femminicidi, ad esempio, ci sono persone con inabilità relazionali e anche in questo caso mancano chiare letture di questo fenomeno. Non è solo patriarcato ma qualcosa di più complesso e notiamo che la solitudine continua a crescere".