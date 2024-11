Famiglia divisa e l’ombra di un’eredità

Attriti, tensioni sempre più forti all’interno della famiglia e un passato da cui, forse, era in fuga. Aveva scelto diverso tempo fa, Daniela, di vivere lontana da mamma, fratello e sorella. Proprio per questo, mentre i parenti erano rimasti a vivere a Prignano, lei era tornata là dove era cresciuta: a Vitriola di Montefiorino. I nonni facevano gli agricoltori ed erano riusciti dopo tanti anni di sacrifici ad acquistare una propria casa con tanto di stalla e fienile. Successivamente avevano acquistato l’abitazione in centro, a Vitriola, dove Daniela ha vissuto almeno fino a settembre. La proprietà dell’azienda agricola era quindi passata al papà della 31enne e tutti insieme a lungo tempo avevano vissuto all’interno della ditta. La morte del padre, avvenuta proprio all’interno della stalla vent’anni fa, ha rappresentato un grosso trauma per la giovane, un trauma che mai avrebbe superato. Già all’epoca, a quanto pare, la ragazza non aveva un buon rapporto con la mamma e i fratelli e, negli ultimi tempi, le discussioni – secondo alcuni testimoni – erano divenute più accese soprattutto con il fratello. In paese qualcuno vocifera di una eredità legata alla morte di uno zio. Una somma di cui i familiari della ragazza si sarebbero vantati, secondo alcuni.

Anche su questo aspetto gli accertamenti sono ora in corso.